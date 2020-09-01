В Новой Ладоге прошел военно-исторический фестиваль "Аллея славы - чудо-богатыри Суворова", посвященный 290-летию со дня рождения великого русского полководца.

Как сообщают в пресс-службе Государственного мемориального музея имени А.С. Суворова, зрителей на фестивале ждал концерт, показательные выступления петербургских спецназовцев, спектакль "Крыса тебе подмышку или Наука Побеждать". Также на площадках фестиваля работали мастер-классы и тематическая фотозона. "Оттиск суворовского портрета можно было своими руками воспроизвести на настоящем офортном станке, а рядом - наблюдать за рождением образа полководца в стиле стрит-арта", - отмечают в пресс-службе музея.

Сам Новоладожский сквер, где проходил фестиваль, на несколько часов превратился в интерактивное пространство, по которому можно путешествовать, читая афористичные цитаты из суворовского наследия. Участвующие в фестивале реконструкторы предоставили не только возможность рассмотреть в деталях аутентичное обмундирование разных эпох, но и продемонстрировали ружейные и тактические приемы, рассказали о солдатском быте суворовских времен.

Также в рамках фестиваля была заложена "Аллея славы": на территории сквера гости форума высадили кусты сортовой сирени "Суворовская".

Ну а под аккомпанемент духовного оркестра "Виват, Россия" была открыта гранитная стела с надписью-посвящением "чудо-богатырям" - русским солдатам, воспитанным Суворовым и одержавшим множество побед под его командованием.