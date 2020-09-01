В Петербурге арестовали пенсионера, насмерть забившего жену и тещу

В Петербурге до 29 октября арестован 63-летний мужчина, который подозревается в том, что в квартире на Октябрьской набережной жестоко убил жену и тещу. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, заседание Невского районного суда проходило в госпитале ветеранов войн, именно туда госпитализировали мужчину сразу после нападения.

Сам подозреваемый не оспаривал ходатайство следователя об аресте. Состояние мужчины ухудшилось сразу после приезда полиции. Сейчас пенсионер проходит лечение, у его палаты выставлена охрана.

Подробности случившегося выясняют следователи. Пока известно, что первой была убита теща, ее до смерти избили гаечным ключом и ножом. Затем мужчина набросился с ножом на жену.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия. В квартире стражи порядка обнаружили пострадавшую женщину, она была еще жива. "Скорая" доставила петербурженку в Александровскую больницу, но врачи оказались бессильны: женщина умерла от полученных ранений.

Пенсионер ранее не имел конфликтов с законом. Из-за чего произошло нападение на женщин, сейчас выясняется.