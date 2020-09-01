В Великом Новгороде при прокладке кабеля нашли 500-летнюю монету

В Великом Новгороде во время прокладки кабеля в парке 30-летия Октября обнаружено 79 артефактов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на археологическую экспедицию НовГУ.

Самым древним артефактам более 500 лет. В частности, обнаружены новгородская деньга, ее отчеканили в период с 1420 по 1442 год. Также к XV веку относится перстень и нательный крест, обнаруженный в траншее.

Есть и технические находки. В частности, обнаружен старинный тигель - это емкость для нагрева, использовавшаяся в металлургии.

Также коммунальщики нашли стекла с клеймами периода XVIII-XIX веков, часть амуниции немецкого солдата. Специалисты полагают, что такие предметы могли попасть в Великий Новгород в годы оккупации.

Парк 30-летия Октября в Великом Новгороде находится в Торговой стороне на территории Антоновской слободы. Открылся парк в 1947 году. Локация была выбрана не случайно. В году оккупации на Антониевской стороне были полностью уничтожены все здания, сооружения, в том числе и исторические. После войны здесь решили сделать парк. Во время работ по прокладке кабеля за коммунальщиками пристально наблюдали археологи. Траншея рылась на глубине 1 метр.