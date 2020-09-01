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01.09.2020 17:24
Рубрика: Происшествия

Жители Северо-Запада поверили в "компенсации" и лишились миллионов

Текст: Евгений Малышев

В Вологодской и Новгородской областях выявлены два факта обмана граждан на крупные суммы при продаже БАДов.Так, жительница Череповца собственными руками перевела злоумышленникам более семи миллионов рублей, а житель Боровичей - более двух.

Жительница Коми четыре раза заплатила мошенникам за щенка

История ограбления мошенниками 60-летней жительницы Череповца тянулась с 2019 года. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, женщина приобрела БАДы в некоторой фирме. Спустя какое-то время ей позвонила злоумышленница, которая представилась сотрудником отдела компенсационных выплат. Аферистка обрадовала череповчанку вестью про то, что деятельность фирмы-продавца признана незаконной и покупательнице причитается возврат потраченных денежных средств - более 400 тысяч рублей.

Условием возвращения денег стала оплата "страховой премии" - что бы это ни значило. Размер первого перевода на счет мошенников составил 29 500 рублей. Далее требования оплаты услуг благодетелей посыпались, как из рога изобилия. Череповчанка платила за инкассацию, охрану, страховку, курьерскую доставку и так далее. Дошло до того, что звонки вымогателей на какое-то время прекратились, у преступников просто иссякла фантазия в придумывании оснований для новых переводов. Только переведя "сотрудникам отдела компенсационных выплат" 7 миллионов 175 тысяч 800 рублей, жительница Череповца поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Мошенники стали открывать фейковые сайты нотариальных контор

Вологодские правоохранители выяснили, что многочисленные колл-центры, откуда шли звонки, располагались в Санкт-Петербурге. Мошенники постоянно перезжали на новые адреса, предпочитая неприметные помещения в цокольных этажах, а на работу в колл-центры принимались как россияне, так и приехавшие из ближнего зарубежья. В ходе служебных командировок силовики задержали в Петербурге и Уфе пять фигурантов уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Задержанные обладали клиентской базой торговцев БАДами, что помогало им находить жертв.

Похожий случай произошел в Новгородской области. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ в этом регионе, 31 августа в полицию обратился житель города Боровичи, который несколько лет назад приобрел определенный лекарственный препарат. На связь с потерпевшим вышел мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который сообщил о полагающейся компенсации за оказавшееся фальсифицированным лекарство. В отличие от случая с жительницей Череповца, теперь речь шла о возврате целых 30 миллионов рублей. Обрадованный боровичанин перевел мошенникам в качестве оплаты страховки, инкассации, судебных издержек и курьерской доставки более двух миллионов, причем часть этой суммы он взял в кредит.

Также за минувшие сутки правоохранители Новгородской области насчитали еще три подобных случая, но теперь аферисты сыграли по-мелкому: потерпевшие лишились в общей сложности 150 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Новгородская область СЗФО Санкт-Петербург

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