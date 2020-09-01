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01.09.2020 11:08

Ключ от счета мамы

Жители СЗФО чаще других открывают банковские карты своим детям
Текст: Алексей Стригин (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 194(8248)
Каждый пятый ребенок в стране имеет свою банковскую карту или личный счет. Таковы результаты опроса, проведенного одним из российских банков. Как выяснили эксперты, чаще всего открывают счета и карты детям жители Северо-Западного округа - так поступает каждый четвертый респондент.

Почти каждый второй имеет отдельный детский бюджет и планирует открыть "детскую" карту. В целом, согласно опросам Национального агентства финансовой информации (НАФИ), в стране каждый третий регулярно выделяет детям деньги на карманные расходы, причем еще пять лет назад более 80 процентов взрослых выдавали деньги наличными, однако сейчас ситуация поменялась. И в первую очередь - на радость самим банкирам.

Фото: Gettyimages
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Годовой объем средств на банковских картах детей составляет 450 миллиардов рублей (если исходить из того, что каждый пятый ребенок владеет картой и сумма ежемесячных средств на них 30 процентов - 3000 рублей, 30 процентов - 5000 рублей, 30 процентов - 10 000 рублей), оценивает интерес финансового сектора Петр Щербаченко, доцент департамента "Корпоративные финансы и корпоративное управление" ФГОБУ ВО "Финансовый университет при правительстве РФ".

Финансовый и финтех сектор - одни из лучших в анализе данных, поэтому в момент, когда на глаза попалась не охваченная аудитория размером в 30 миллионов, многие банки задумались о детских финансовых продуктах, комментирует Евгений Ефанов, руководитель практики "Финансы" digital-консалтинговой компании AIC.

Самый законодательно чистый сегмент - это дебетовые карты, но если говорить о перспективе, то это всего лишь "продукт на вырост" - благодаря дебетовой карте банк может приучить ребенка пользоваться своими услугами, и в этом случае к 18 годам сможет предложить что-то более финансово выгодное для компании, прогнозирует Ефанов.

По мнению эксперта, несмотря на то что сегодня дети чаще всего пользуются теми же финансовыми продуктами, что и их родители, в перспективе они могут расширить предложение, встраивая его в игры, фильмы, соцсети. Тем самым финансовые организации как минимум поднимают уровень финансового образования детей, как максимум - расширяют линейку финансовых продуктов, которыми пользуются их родители.

Для ребенка это игра, он не видит, откуда деньги появились у мамы на карте, уверены эксперты

Ценность подобного образования отмечает и Надежда Полянкина, эксперт сервиса ypro.me. По ее мнению, "никто в школе к 14 годам ребенка не обучает тому, как пользоваться картой, как обезопасить свои денежные средства на ней, как пользоваться онлайн-приложениями и другими финансовыми инструментами".

При этом эксперты не видят ничего страшного в подобной статистике.

- Банковские карты, оформляемые несовершеннолетним, не являются "основным" продуктом для кредитных организаций, который бы активно продвигали, в отличие от стандартных банковских карт, - уверен Дмитрий Ферапонтов, старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия". - Дебетовую карту может оформить несовершеннолетний гражданин с 14 лет, а вот дополнительную карту оформить для ребенка более младшего возраста могут только родители. Но необходимо понимать, что карта во втором случае является лишь "ключом доступа" к счету, который открыт на другое лицо, давшее доступ, то есть именно владелец счета разрешает распоряжаться денежными средствами и накладывает ограничения - лимиты сумм, покупок.

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Кроме того, есть очевидные плюсы и для родителей: всегда можно отследить транзакции, суммы, вдобавок в случае утери карты гораздо ниже риск потерять деньги, нежели если ребенок потерял кошелек. Также родителям проще удаленно контролировать все, что происходит с безналичными расходами ребенка - он видит, на что тратятся деньги по выписке или смс-оповещениям.

Но за всем этим внешним удобством и простотой контроля стоит один большой минус, с которым мы сталкиваемся в работе с финансами в семьях и их финансовой системой, сетует Ольга Райкес, основатель и совладелец мультисемейного офиса Confideri. Фактически сегодня большинство детей нового поколения, растущих в контексте тотальной онлайнизации, не получают в базовом финансовом воспитании знаний и понимания о том, откуда берутся деньги, как они зарабатываются и, главное, откуда в будущем на их счетах и картах будут браться деньги. Для большинства малышей деньги ассоциируются с характерным звуком, который издает терминал в магазине, когда мама прикладывает карту или - еще чаще теперь - телефон к этому терминалу. Для ребенка это игра, он не видит, откуда деньги появились у мамы на карте, и он не видит, что денег на карте всегда ограниченное количество, настаивает эксперт.

- Сейчас существует большое количество приложений, которые нацелены на развитие финансовой культуры у детей в игровой форме, - предлагает свой вариант решения проблемы Мария Шевченко, замгендиректора группы QIWI. - Начиная от приложений по учету расходов и заканчивая копилками. Подобные приложения базируются на электронном кошельке. И тот факт, что электронный кошелек можно открыть только с 14 лет, является серьезным барьером. Мы в QIWI видим целесообразным снижение возрастного ценза до шести лет, поскольку, на наш взгляд, именно кошелек является наиболее безопасной, простой и удобной отправной точкой для детей в безналичный мир.

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