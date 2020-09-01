В краснодарской школе № 71 приступили к занятиям 33 параллельных первых класса - по количеству букв в алфавите. Они получили литеры от "А" до "Я", а сама школа стала рекордсменом России по числу первых классов. Такой парадокс объясняется тем, что Краснодар является самым быстрорастущим городом страны. А вместе с жителями растет и количество учеников, за которым школы не поспевают.

В 2019 году Краснодар уже ставил рекорд по числу первых классов в одной школе. Тогда в СОШ № 11 их было 24 - с литерами от "А" до "Ш". Теперь город побил собственный рекорд. Школа № 11 переместилась на второе место - там нынче 22 первых класса, а СОШ № 71 оказалась рекордсменом.

Эта школа находится недалеко от улицы Московской, одного из самых быстрорастущих районов Краснодара. У образовательного учреждения четыре собственных корпуса, а педагогический состав насчитывает 312 человек. Также к ней относится еще одно новое здание, возведенное в соседнем квартале и рассчитанное на прием дополнительно 1550 учеников. В будущем этот корпус отделят от СОШ № 71, создав новое самостоятельное образовательное учреждение.

- Хотя в нашей школе в этом году сформировали 33 первых класса, которые насчитывают 1080 детей, они разведены по разным зданиям, поэтому буквы классов не пересекутся, - рассказала корреспонденту "РГ" директор СОШ № 71 Светлана Чернявская. - Все классы получат традиционные литеры, начиная с "А" - и до той буквы, сколько классов находится в корпусе. Конечно, такие литеры как "Ь" или "Ъ" не будут использоваться. Несмотря на большое число параллельных первых классов, для всех созданы хорошие условия для учебы, закреплены свои кабинеты и время питания.

По данным департамента образования Краснодара, в 2020 году в школы города пойдет более 18,5 тысячи первоклассников, а всего за парты сядут свыше 160 тысяч учащихся.

Фото: Владимир Аносов

- Последние 10 лет Краснодар растет чрезвычайно стремительными темпами, прибавляя по 100 тысяч человек в год, - пояснил во время беседы с корреспондентом "РГ" мэр города Евгений Первышов. - В основном такой рост численности происходит из-за мигрантов из других регионов страны, в том числе Севера, Сибири и Дальнего Востока. В итоге вы видите, как прямо на глазах растут целые микрорайоны в тех местах, где раньше было чистое поле. Но новые районы требуют и социальной инфраструктуры - дорог, школ, больниц. Если раньше мы строили одну-две школы за год, и это считалось достижением, то в 2020-м введут в строй сразу три школы в совокупности на 3300 мест для учеников и этого не хватает. В Краснодаре сейчас полностью готовы и ожидают госэкспертизы проекты 24 новых школ. Под возведение уже выделены земельные участки. Их планируется построить в течение ближайших нескольких лет. Всего же, чтобы Краснодару решить все потребности в среднем образовании и обеспечить школьников обучением в первую смену, требуется построить порядка 60 школ.

По данным мэрии Краснодара, в 2022 году в городе появится и самая большая школа в Южном федеральном округе - на 1875 мест. Возможно, там количество первых классов окажется больше 33.

Мнение

Алексей Коренев, аналитик федеральной группы компаний "Финам"

- По нашим оценкам, Краснодар на данный момент является самым быстрорастущим городом страны. Он не самый большой - есть мегаполисы и гораздо крупнее, но однозначно самый быстрорастущий. Это связано с тем, что люди, живущие в северных регионах России - Сибири, Дальнем Востоке, выходя на пенсию, зачастую рано, к 40 годам, хотят уехать в регион с более благоприятным климатом. Препятствовать им в этом никто не в праве. Чаще всего выбирают именно Краснодар - потому что мягкие зимы, плодородная земля, хорошо развитая инфраструктура, растущая экономика, легко найти работу, приветливые жители. И к черноморским курортам близко. Два часа на машине - и ты в Анапе или Геленджике. Причем переезжают зачастую целыми семьями, перетаскивая за собой и детей, и внуков. А последним, как известно, надо идти в школу…

Кстати

Без преувеличения, по занятиям офлайн соскучились все: и ученики, и педагоги. В вузах начались лекции для миллиона первокурсников, которые впервые встретили 1 сентября в масках. Такого не было еще никогда. Пандемия диктует новую реальность. Отмена единых звонков на уроки, гибкое расписание, родительские собрания - в онлайне. А еще - измерение температуры, дезинфекция, тесты на COVID-19... Так, в столице для большинства классов отменили торжественные линейки. Весь персонал московских школ проверен на коронавирус: у трех процентов сотрудников результат оказался положительным, и они временно не будут допущены к работе. Если кто-то из детей заразится, двухнедельный карантин ждет весь класс: "Московская электронная школа" позволяет это сделать без потери качества обучения.

Но в целом, по данным минпросвещения, линейки состоялись в 75 регионах страны. Где-то только для первых и выпускных классов. Где-то родителей попросили надеть маски. Уроки в разных параллелях начинаются теперь в разное время, как и перемены, завтраки и обеды. Школы открыли дополнительные входы в здание, за каждым классом закреплен свой кабинет. Все для того, чтобы избежать скопления детей в школьных коридорах.

Что важно? Маски детям в школе носить не запрещается, но это необязательно! Такого требования для школ нет. Вузы - другое дело. Здесь есть рекомендация соблюдать масочный режим. При этом дистанционное обучение не планировалось и не планируется.

Подготовила Ксения Колесникова