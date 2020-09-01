- Уже купили несколько бочек на два и три куба воды, трубы. Расходы единоразовые, но они существенные: организация водоснабжения на одном объекте обойдется в 70-110 тысяч рублей. Может, кто-то решит сэкономить, пустив шланг на мойку, а в туалет будут воду в ведрах носить, но мы не пошли таким путем, - говорит совладелец сети ресторанов BUK Project (Simple Bar, "Айвазовский", "Монро") Давид Унанян.
Пока ни городские, ни республиканские власти не ведут речь о компенсации этих затрат предпринимателям. Сами же представители бизнеса считают, что экономить воду таким образом вряд ли удастся.
- Если основная задача состоит в экономии, то теми мерами, которые сейчас предлагаются, по крайней мере, для ресторанов, ее не решить. Заведения общепита будут потреблять воды столько же, сколько до введения графика. Экономии будет ноль, ну, максимум - 5-10 процентов, - считает Давид Унанян.
По словам предпринимателей, мытье посуды - это 40 процентов общего объема потребления воды. На совещании в администрации города они предложили свой вариант экономии водных ресурсов.
- Можно перейти на одноразовую красивую экологическую посуду, мы даже нашли такую на материке, ее изготавливают не из пластика, а из эко-продуктов - косточек авокадо. Такая посуда соответствует всем нормам и стандартам, - рассказывает Давид Унанян.
Предприниматели попросили не отключать им воду, тогда они на те деньги, которые собирались потратить на покупку емкостей, труб, насосов, приобретут эко-посуду. Но в этом случае все заведения общепита должны заменить керамические тарелки и блюда на одноразовые экологические, чтобы работать в равных условиях.
Среди рестораторов Симферополя примерно 70 процентов поддержали эту идею. Но не все еще понимают, что одноразовая посуда может быть не пластиковой, красивой и безопасной. Эко-тарелки, конечно, увеличат себестоимость блюда, но расходы рестораторы готовы взять на себя, а не перекладывать на клиентов.
По словам чиновников, отказаться от подачи воды по графику они не могут, но предложение с посудой им понравилось. Теперь они рекомендуют в кафе и ресторанах переходить на пластиковые тарелки, ложки и вилки. Предприниматели с этим не согласны.
"Мы организуем банкеты, к нам приходят отмечать свадьбы и дни рождения. Белые скатерти, белые стулья и пластиковая посуда абсолютно не сочетаемы, это нарушает эстетическое восприятие ресторана. Заведения такого уровня не могут позволить себе пользоваться пластиковой посудой", - сообщили в ресторане "Чистые пруды".
Председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя Александра Птицына уверена: одноразовая пластиковая посуда - не ресторанный формат.
- Рекомендации ввести пластиковую посуду в общепит - крах индивидуальности заведений. У гостей ресторанов и кафе такая посуда ассоциируется с уличными и fast food форматами питания. Рестораны - это предприятия, где ассортимент блюд со сложным процессом приготовления, они требуют эксклюзивного подхода во всем. В рестораны люди ходят не только за новыми интересными вкусами от шеф-повара, но и чтобы получить эстетическое наслаждение, которое формируется из многих составляющих. Для них главное - общая атмосфера: интерьер, обслуживание и, конечно же, красивая подача качественных блюд. О какой эстетике можно говорить, если посуда будет одноразовой? По-моему, ответ очевиден для всех. Наличие такой посуды уровняет все заведения общепита. Кафе и рестораны потеряют свой статус и эксклюзивность, - говорит Александра Птицына.
По ее словам, посуда - ее форма, цвет, текстура - имеет огромное значение для любого шеф-повара. И для уважающего себя гостя тоже важно, в чем и как ему подают еду.
- Поверьте, речь идет даже не о новых затратах на приобретение одноразовой посуды, а о спасении индивидуальности ресторанного бизнеса. Остается только надеяться, что рекомендации не перерастут в требования, - резюмировала Александра Птицына.
В это же время в столовых города не так категорично относятся к пластиковой посуде.
В заведении, расположенном в центре города, "РГ" рассказали, что каждый день обслуживают много посетителей, особенно в обеденное время. Бочки для воды уже купили, одноразовая посуда есть, но будут ее использовать или нет, неизвестно.
За шесть месяцев 2020 года наиболее существенно выручка снизилась на предприятиях общественного питания и бытовых услуг. По данным Крымстата, в указанный период оборот ресторанов, кафе, баров, столовых составил 3,2 миллиарда рублей, это на 42 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
В Крыму в конце марта из-за пандемии была приостановлена работа заведений общественного питания. В июне разрешили открыться только тем предприятиям, которые имеют летние площадки. С 1 июля, после снятия ограничений, начали принимать гостей и в закрытых залах ресторанов, баров и кафе.