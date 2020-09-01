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01.09.2020 12:59
Рубрика: Власть

Кубань стала лидером по приобретению турпутевок с кешбэком

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Краснодарский край вышел в лидеры среди регионов в последний день действия программы частичной компенсации средств за покупку туров по России.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Побережье Краснодарского края почти никогда не пустует. Полно отдыхающих у Черного моря и в горячий сезон, и в бархатный. Приезжают в отпуск жители разных регионов страны и в межсезонье. Теперь отпуск на юге будет еще и выгоднее, это смогут оценить туристы, воспользовавшиеся программой покупок путевок с кешбэком.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Всего в Краснодарском крае забронировали отели на 43 миллиона рублей. Средний чек составляет 57,7 тысячи, а средняя продолжительность пребывания - девять ночей, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Общая сумма потраченных на путевки денег составила 900 миллионов рублей.

Для участия в программе нужно было купить тур на сайте мирпутешествий.рф с 21 по 28 августа. Среди обязательных условий - продолжительность отдыха не менее четырех ночей и стоимость путевки от 25 тысяч рублей. Оплачивать тур необходимо картой "Мир". Сумма возврата зависит от стоимости поездки и составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

В программу частичного возмещения затрат туристам войдут около 250 средств размещения, расположенных в Краснодарском крае, рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.

 Именно осенью врачи рекомендуют обратить внимание на заболевания печени и желчного пузыря, проблемы желудка, двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы. Хорошо в этот сезон устраняются разные мигрени, головокружения, уходят гипертонические кризы.

 В межсезонье как раз пора осенних каникул. Это удобно для семьи, к тому же многие кубанские санатории предлагают краткосрочные восстановительные программы профилактики простудных заболеваний. Даже при плохой погоде можно вдоволь наплескаться в бассейне и получать водные процедуры.
 Зимой на Кубани нет активного солнца, которое отнюдь не полезно сердечникам и гипертоникам, в жару организму труднее адаптироваться.

Счастливые обладатели кешбэка должны оценить все эти плюсы в полной мере на курортах Краснодарского края.

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