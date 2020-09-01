Мишустин: IT-проекты в РФ должны реализовываться без промедления

Проекты в сфере IT-технологий надо воплощать в жизнь незамедлительною учитывая высокую конкуренцию в этой сфере, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Такое мнение он высказал во вторник на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Кубанском государственном университете.

"Поскольку современные средства информационно-коммуникационных технологий и возможности перевода дают возможность любому человеку из любой точки планеты быстро создать свое приложение, идею и быстро на всех распространить, очень высокая конкуренция", - сказал он.

"И хорошие идеи надо сразу обрабатывать. Такие институты в стране есть", - добавил глава кабмина.

Он также считает, что в программе по развитию цифровой экономики следует предусмотреть не только средства на поддержку сферы, но и "возможность акселерации программ".