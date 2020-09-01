Мишустин осмотрел обновленный фасад Кубанского госуниверситета

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Южный федеральный округ посетил Кубанский государственный университет (КубГУ).

В эти дни вуз отмечает столетний юбилей. В сентябре 1920 года он был основан как институт народного образования, спустя полвека получил статус университета.

Посещение университета председатель правительства начал с осмотра обновленного фасада главного корпуса. "Пятьдесят лет назад был изготовлен этот фасад, но он за эти годы пришел в негодность, и вот мы в течение года его восстанавливали с сохранением исторического облика", - рассказал премьеру ректор университета Михаил Астапов.

Федеральный бюджет выделил на капитальный ремонт здания более 83 млн рублей, еще 67,4 млн вуз привлек из внебюджетных источников. Это позволило к столетнему юбилею отремонтировать фасад, который давно стал важным элементом архитектурного облика Краснодара. Освежили мозаичное панно 1980-х годов и даже стены общежития, примыкающего к главному корпусу. В вузе сетуют, что нехватка мест в общежитии - одно из препятствий для привлечения зарубежных студентов.

Сейчас в КубГУ обучается около 28 тысяч студентов, в том числе иностранцы, граждане 55 стран мира. Вуз поддерживает научные связи с 65 университетами пол всему миру. Среди его известных выпускников - действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и основатель торговой сети "Магнит" Сергей Галицкий.