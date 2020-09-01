Мишустин осмотрел выставку проектов молодых ученых КубГУ

Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Южный федеральный округ осмотрел выставку проектов и разработок молодых ученых Кубанского государственного университета в Краснодаре.

Премьеру показали автоматизированный комплекс "ИКМед" знаменитого концерна "Калашников", в разработке которого участвовали кубанские ученые. Комплекс позволяет выявлять людей с повышенной температурой в местах массового скопления. Он уже применяется на практике.

Действие прибора проверили на полпреде президента в ЮФО Владимире Устинове. "У Владимира Васильевича 34,8, может такое быть?" - спросил премьер, увидев результаты измерения. Ему ответили, что это температура на поверхности тела.

Также студенты показали Мишустину прототип системы активного ультразвукового мониторинга состояния инженерных конструкций. Они продемонстрировали методы ультразвуковой диагностики, с помощью которых можно обнаруживать скрытые дефекты в металлических конструкциях (деталях самолетов, мостов и трубопроводов), рассказали о мембранах для извлечения ценных компонентов из отходов производств, переработки отходов животноводства, получения дешевых удобрений из стоков полигонов бытового мусора и сточных вод.