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01.09.2020 15:06
Рубрика: Культура

Кубань-фильм

В Краснодарском крае программа рибейта привлекает российские кинокомпании
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Юга России № 194(8248)
В Краснодарском крае реализуются сразу пять кинопроектов: три в Геленджике и два в столице Кубани. Интерес к региону вырос благодаря краевому закону о поддержке кинематографии, который позволяет российским компаниям получить компенсацию до 20 процентов от затрат на съемки в регионе. Авторы закона надеялись, что частичное финансирование производства национальных фильмов на территории Кубани станет серьезным аргументом для многих продюсеров при выборе локаций для съемок.
На Кубани уже сняли более 300 фильмов. Власти края надеются, что теперь продюсеров будут привлекать не только южные пейзажи, но и новые финансовые условия. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости На Кубани уже сняли более 300 фильмов. Власти края надеются, что теперь продюсеров будут привлекать не только южные пейзажи, но и новые финансовые условия. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
На Кубани уже сняли более 300 фильмов. Власти края надеются, что теперь продюсеров будут привлекать не только южные пейзажи, но и новые финансовые условия. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

И не ошиблись. Устав от декораций в виде московских двориков и дождливых улочек Санкт-Петербурга, многие режиссеры с охотой едут на юг за новыми видами... и, как следствие, за новыми сюжетами. Так, в Геленджике недавно завершились съемки четырехсерийного телевизионного фильма под рабочим названием "Дорогие дети" по заказу телеканала "Россия 1". Здесь же продолжается работа над комедийным сериалом "Отпуск". Главные роли исполнят Татьяна Догилева, Павел Майков, Арарат Кещян и начинающий актер Кузьма Сапрыкин. В центре сюжета - семья из Северодвинска, которая 11-й год подряд проводит свой отпуск у Черного моря. Зрители увидят эту картину уже весной 2021 года.

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А на днях в городе-курорте приступили к съемкам еще одного полнометражного фильма под рабочим названием "РАШН ЮГ". Зрителям расскажут про студента, отправившегося в черноморский городок вслед за любимой, чтобы покорить ее сердце.

- Съемки пройдут в Краснодарском крае - не только в Геленджике, но и Новороссийске, поселках Кабардинка, Архипо-Осиповка и на территории уникального природного объекта - косы Чушка, - рассказывает режиссер картины Антон Федотов. - При этом для нас российский юг - не просто место действия, но и один из главных героев фильма: мы исследуем его уклад, характер и обаяние с помощью широкого событийного ряда и пейзажных сцен.

Как отметили в региональном департаменте малого и среднего предпринимательства, новая система компенсаций повышает инвестиционную привлекательность Кубани и помогает создавать рабочие места, увеличивает налоговые поступления в краевой бюджет. Поэтому взаимовыгодное сотрудничество налицо: с одной стороны, кинокомпании вкладывают средства в регионы, а с другой - им возвращают до 20 процентов документально подтвержденных расходов на транспорт, проживание, связь, программное обеспечение, приобретение оборудования, услуги местных продюсерских кинокомпаний, актеров и так далее.

- Сейчас в крае создается кинокластер, включающий целый промышленный комплекс, - рассказывает начальник отдела господдержки кинематографии в управлении инвестиционной политики Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Яна Данько. - Это экономически выгодно, так как развитая в регионе кинопромышленность может привлечь крупные продюсерские компании, туристов, а также гарантирует стабильность предприятиям, которые будут обслуживать кинопроизводственный комплекс.

Однако съемки фильма затратны, требуется множество специалистов. И по-прежнему одной из основных проблем сферы остается дефицит кадров и недостаточная их квалификация.

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- Чтобы развивать кинематографическую отрасль в крае, необходимо образование, - считает журналист, критик и исполнительный директор открывшейся в этом году Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов. - Крупным компаниям выгодно не везти весь свой персонал в 200 человек, а нанимать специалистов на месте, учитывая, что зарплата в регионах ниже, да еще действует система компенсации - рибейт. Именно поэтому мы решили создать свою специализированную школу (единственную в регионе) по ведущим направлениям: "Актер театра и кино", "Режиссер/Оператор" - с тем, чтобы наши ученики могли участвовать в работе приезжающих съемочных групп и набираться практического опыта.

Кроме того, в будущем краевые власти планируют проведение выездных кинокампусов (рабочий формат практической подготовки кинематографистов, когда за короткий срок они проходят обучение и выполняют разные задания).

- Мастер-классы и семинары пройдут не в сезон, чтобы кинокомпании не были загружены и смогли предоставить свое оборудование, - подытоживает Яна Данько. - Получаем реальный результат: фильмы и сценарии. Еще один из рассматриваемых вариантов стимулирования подготовки кадров - привлечение наших молодых специалистов к работе на полставки над крупными проектами, которые реализуются на территории Краснодарского края.

Тем временем

На Кубани сняли более 300 фильмов и сериалов. В Геленджике снимали картины "Марафон" с Михаилом Пореченковым и "Горько!" с шоуменом Сергеем Светлаковым. А в 2019 году шли съемки сериала "Ищейка" о подполковнике полиции Александре Кушнир, успешно раскрывающей тяжкие преступления. Главную роль исполнила актриса Анна Банщикова. Краевая столица тоже не раз появлялась на большом экране. Объектив камеры запечатлел улицы нашего города в разные исторические периоды. Зрители помнят ленты "Кочубей" (1958), "Сережа" (1960), "В моей смерти прошу винить Клаву К." (1979), "Француз" (1988), "День Д" (2008) и другие.

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