На Кубани предупредили об аномальной жаре

На территории города-курорта Сочи с первого по четвертое сентября установится сильная жара - температура воздуха днем поднимется до +37 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В связи с этим спасатели прогнозируют вероятность ЧС и возникновение пожаров в лесных массивах.

Также сотрудники МЧС советуют отдыхающим и жителям Сочи избегать находиться на солнцепеке. На улицу желательно выходить в светлой "дышащей" одежде и панаме. Передвигаться не спеша, придерживаясь теневых участков. Не злоупотреблять алкоголем - это может привести к ухудшению самочувствия. При тепловом ударе нужно немедленно перейти в прохладное место и выпить много воды.

Палящий зной в ближайшие дни ожидает и другие курорты Кубани. По сообщению Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Черноморском побережье температура воздуха днем достигнет +32…+37 градусов, ночью 20…24 тепла. На участке от Анапы до Джубги - установится +29…+34 градуса жары. Самая теплая морская вода - в Туапсе, Анапе и Геленджике, и составляет +26 градусов. В целом, засушливая погода ожидается на всей территории региона с температурой местами до +39 градусов.