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01.09.2020 16:29
Рубрика: Общество

На Кубани предупредили об аномальной жаре

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

На территории города-курорта Сочи с первого по четвертое сентября установится сильная жара - температура воздуха днем поднимется до +37 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: РИА Новости
В Крыму установится аномальная жара

В связи с этим спасатели прогнозируют вероятность ЧС и возникновение пожаров в лесных массивах.

Также сотрудники МЧС советуют отдыхающим и жителям Сочи избегать находиться на солнцепеке. На улицу желательно выходить в светлой "дышащей" одежде и панаме. Передвигаться не спеша, придерживаясь теневых участков. Не злоупотреблять алкоголем - это может привести к ухудшению самочувствия. При тепловом ударе нужно немедленно перейти в прохладное место и выпить много воды.

Палящий зной в ближайшие дни ожидает и другие курорты Кубани. По сообщению Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Черноморском побережье температура воздуха днем достигнет +32…+37 градусов, ночью 20…24 тепла. На участке от Анапы до Джубги - установится +29…+34 градуса жары. Самая теплая морская вода - в Туапсе, Анапе и Геленджике, и составляет +26 градусов. В целом, засушливая погода ожидается на всей территории региона с температурой местами до +39 градусов.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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