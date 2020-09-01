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01.09.2020 11:03
Рубрика: Происшествия

На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла

Текст: Анна Юркова

В городе-курорте Туапсе зафиксировали землетрясение магнитудой 4-4,5 балла. Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, разрушений домов и инфраструктурных объектов нет. Погибших и пострадавших тоже, эвакуация населения не проводилась. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Фото: Instagram.com/more.kryma/
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- Ночью 1 сентября в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС по региону поступило сообщение о том, что на территории курорта и части Туапсинского района ощущались толчки, землетрясение произошло на расстоянии в 40-60 километров от берега в акватории Черного моря, - добавили в ведомстве.

Дынные же Европейско-Cредиземноморского сейсмологического центра (EMSC) указывают, что эпицентром стал поселок Агой под Туапсе. По сообщениям жителей, ощутимые толчки, от которых мебель ходила ходуном, длилась не более десяти секунд - и случилось это в 4 часа утра.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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