На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла

В городе-курорте Туапсе зафиксировали землетрясение магнитудой 4-4,5 балла. Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, разрушений домов и инфраструктурных объектов нет. Погибших и пострадавших тоже, эвакуация населения не проводилась. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

- Ночью 1 сентября в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС по региону поступило сообщение о том, что на территории курорта и части Туапсинского района ощущались толчки, землетрясение произошло на расстоянии в 40-60 километров от берега в акватории Черного моря, - добавили в ведомстве.

Дынные же Европейско-Cредиземноморского сейсмологического центра (EMSC) указывают, что эпицентром стал поселок Агой под Туапсе. По сообщениям жителей, ощутимые толчки, от которых мебель ходила ходуном, длилась не более десяти секунд - и случилось это в 4 часа утра.