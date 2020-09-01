В крымском госпитале для ветеранов выявили очаг коронавируса

Медики зафиксировали очаг распространения коронавируса в одном из госпиталей для ветеранов в Симферополе. Об этом журналистам сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, сейчас в республике наиболее масштабные очаги распространения COVID-19 обнаружены в Симферополе и Ялте.

- В один из госпиталей для ветеранов уже занесли заразу, там разовая вспышка по 16, по 20 человек в день, - рассказал глава региона. - Боремся за каждого человека, слава Богу, тяжелых пока нет.

Позже на своей странице в Facebook Аксенов пояснил, что наблюдающийся в течение последних двух недель прирост числа пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе связан прежде всего с большим числом тестируемых людей - в среднем более 3000 человек в сутки.

- Вспышкой заболеваемости этот рост назвать нельзя, - подчеркнул глава Крыма. - Самый большой дневной прирост заболевших - 84 человека - зарегистрирован 27 августа, и это связано с выявлением 21 контактного случая среди персонала и пациентов одного учреждения, в одном очаге.

Руководитель республики посетовал, что среди причин увеличения числа заболевших - несоблюдение крымчанами и гостями полуострова рекомендаций насчет ношения масок, нарушение социальной дистанции, игнорирование гигиенической обработки рук.

- Следование этим простым, но важным правилам позволит уберечь себя и своих близких, - напомнил Аксенов.

По оперативным данным главы Крыма на 1 сентября, в республике зарегистрировано 2511 случаев коронавируса, в том числе 58 - за минувшие сутки.