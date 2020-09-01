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01.09.2020 13:46
Рубрика: Происшествия

В Крыму из инкассаторской машины похитили 40 миллионов рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму оперативно задержан злоумышленник, который на автозаправочной станции похитил из инкассаторской машины более 40 миллионов рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

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Преступление было совершено, когда машина инкассации подъехала к АЗС. Один из напарников покинул автомобиль, чтобы рассчитаться за топливо. Но когда он вернулся обратно, то не увидел ни машины, ни своего коллегу.

- Спустя некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места ЧП, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Водителя в ней не было, а упаковки от денег были вскрыты.

Полиция начала поиск похитителя и вскоре задержала его по горячим следам. При личном досмотре у него нашли часть похищенного, остальные деньги обнаружили дома у подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Нападения на инкассаторов

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