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01.09.2020 09:57
Рубрика: Общество

В Крыму нашли редкое захоронение греческого священника XVIII века

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вблизи крымского южнобережного поселка Массандра археологи обнаружили могилу греческого священника, датируемую концом XVIII века. Захоронение интересно тем, что относится к последнему периоду жизни греков на полуострове до их переселения в степи Приазовья. Об этом ТАСС рассказала руководитель экспедиции Наталья Турова.

Фото: Пресс-служба КФУ
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По ее данным, захоронение было обнаружено на склоне холма во время разведывательных раскопок. Оно относилось к ранее существовавшему на этом месте христианскому храму XII века. Само культовое сооружение до наших дней не сохранилось. Известно, что уже в 1837 храм находился в разрушенном состоянии, и его руины осматривал император Николай I, посещая полуостров. Священник, вероятно, служил в этом храме.

Могила также представляет интерес для историков, поскольку нетипична для своего времени. Она вырыта в скальном грунте, обложена камнями и имеет стенки.

- Это редкое захоронение, - рассказала Наталья Турова. - Таких больше нет на южном берегу Крыма. Возможно, это последнее захоронение греческих священников перед переселением греков из Крыма.

В 2016 году экспедиция института археологии РАН обнаружила в районе Судака останки самого большого христианского собора, когда-либо существовавшего на территории полуострова. Его площадь составило не менее 200 квадратных метров. Уникальность находки в том, что она не упоминается ни в одном письменном источнике. Возможно, что судакский храм был частью еще большего культового сооружения, вероятно монастыря. Установлено, что храм был разрушен в 1475 год - время турецкого завоевания полуострова, а вот точная дата его постройки на момент раскопок не была установлена.

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