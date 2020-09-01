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01.09.2020 15:27

В Крыму полностью прекратился приток в два водохранилища

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

По сравнению с показателями месячной давности в Крыму из-за засухи запас воды в водохранилищах естественного стока сократился с 75 до 63 миллионов кубометров. А поступление воды в Партизанское и Чернореченское прекратилось из-за пересыхания питающих их горных речек. Об этом сообщил Крымский гидрометеоцентр.

Начавшаяся год назад засуха продолжается, и за август в верхних частях бассейнов рек Альма, Бельбек, Биюк-Карасу, Черная выпало всего лишь от двух до 13 процентов от нормы осадков. В бассейнах малых рек юго-восточного предгорья, в средних и нижних частях бассейнов рек Кача, Бельбек, Салгир - 41-59 процентов нормы. Наибольшее количество осадков - 56 миллиметров, что, правда, тоже не дотягивает до нормы 10 процентов, выпало в верхней части бассейна реки Салгир у села Перевальное.

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Также гидрологи зафиксировали постепенное пересыхание крымских рек питьевого стока.

- С 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа пересохла река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа пересохла река Черная выше Чернореченского водохранилища, 18 августа пересохла река Бельбек у села Фруктовое, 29 августа, впервые за историю гидрометеорологических наблюдений, пересохла река Тонас, являющийся правым притоком реки Биюк-Карасу, - уточнили в гидрометеоцентре. - Лишь в бассейне реки Малый Салгир в черте Симферополя 28 августа благодаря интенсивному стоку после ливней кратковременно повысился уровень воды на 73 сантиметра.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу осени 2019 года составлял 143,64 миллиона кубометров, что на 80,76 миллиона кубов больше, чем в текущем году.

Напомним, сегодня, в ночь с 1 на 2 сентября в Симферополе начнется второй этап ограничения водоснабжения - холодную воду будут отключать на ночь. Отбор воды уменьшится до 120 тысяч кубометров в сутки. А с 7 сентября воду будут подавать лишь на несколько часов по утрам и вечерам.

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