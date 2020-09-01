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01.09.2020 10:32
Рубрика: Общество

В Крыму установится аномальная жара

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Республике Крым и Севастополе в ближайшие пять дней сохранится чрезвычайная пожарная опасность и установится аномально высокая температура воздуха, превышающая климатическую норму начала сентября на семь градусов. Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях распространило МЧС Республики Крым.

Фото: puflic_senior / iStock
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В ведомстве напомнили, что на полуострове продолжает действовать особый противопожарный режим, который запрещает посещение лесов и требует от граждан соблюдения правил пожарной безопасности. Ведь всего в 2020 году на территории Республики Крым произошло 86 лесных пожаров, и одна из основных причин возгораний - неосторожное обращение населения с огнем.

По данным Крымского гидрометеоцентра, аномально жаркая погода установится на полуострове благодаря тропической воздушной массе. Максимальные температуры воздуха достигнут днем 31-36 градусов, а ночные - 14-19 (на побережье 20-25). Температура воды в Черном море - 25-26 градусов.

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