В Крыму установится аномальная жара

В Республике Крым и Севастополе в ближайшие пять дней сохранится чрезвычайная пожарная опасность и установится аномально высокая температура воздуха, превышающая климатическую норму начала сентября на семь градусов. Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях распространило МЧС Республики Крым.

В ведомстве напомнили, что на полуострове продолжает действовать особый противопожарный режим, который запрещает посещение лесов и требует от граждан соблюдения правил пожарной безопасности. Ведь всего в 2020 году на территории Республики Крым произошло 86 лесных пожаров, и одна из основных причин возгораний - неосторожное обращение населения с огнем.

По данным Крымского гидрометеоцентра, аномально жаркая погода установится на полуострове благодаря тропической воздушной массе. Максимальные температуры воздуха достигнут днем 31-36 градусов, а ночные - 14-19 (на побережье 20-25). Температура воды в Черном море - 25-26 градусов.