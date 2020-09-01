Владимир Путин открыл движение по новым участкам трассы "Таврида"

Президент Владимир Путин открыл движение на новых построенных участках трассы "Таврида" - главной транспортной артерии Крыма. Глава государства лично проехал по новой автодороге за рулем Aurus. А перед этим облетел трассу на вертолете. Автодорога, по которой промчал автомобиль президента, соединяет Керчь и Севастополь.

За рулем Aurus, пристегнувшись по всем правилам, Владимир Путин поинтересовался у представителя компании, которая занималась стройкой, насколько раньше удалось завершить участок. "У нас по контракту декабрь 2020 года", - ответил тот. Но получилось даже на несколько дней раньше осени. А четыре полосы дороги от Керчи до Симферополя были открыты 20 июля. По словам собеседника главы государства, люди говорят, что "это просто сказка какая-то".

"Конечно-конечно, - согласился Путин. - Другой уровень, другой мир". "Я сейчас специально на вертолете прилетел, чтобы посмотреть - практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет: красиво, современные объекты, по-настоящему удобно и красиво", - остался доволен глава государства.

"Надо съезды сделать только вот к берегу, так, чтобы особенно когда туристический поток идет - люди ведь едут не в Симферополь, а на южный берег... на море", - заметил президент. Министр транспорта Евгений Дитрих заверил, что указание исполнено: в программе предусмотрены съезды. "Там такие красивые места, ведь люди туда едут. Миллионы людей едут именно туда", - заметил глава государства.

"Участвовать в такой стройке - мечта всей жизни", - признался сотрудник компании. "Впечатляет, конечно, ничего не скажешь", - оценил президент. Его собеседник рассказал, что вначале у некоторых были опасения, как же удастся завершить такой объем работ, но в итоге со всем справились. Путин прокомментировал: "Как у нас говорят: глаза боятся, а руки делают".

40 тысяч автомобилей в сутки - такова пропускная способность нового участка трассы "Таврида"

Затем глава государства осмотрел информационные стенды по строительству трассы и кратко пообщался с рабочими. "Мы сейчас немножко разогнались. Машина идет, ну она, правда, тяжелая, но идет не шелохнуться. Это приятно", - поделился впечатлениями Путин. "Люди вам будут благодарны многие и многие годы вперед, - поблагодарил он рабочих. - Кроме того, что туристы будут ездить и вспоминать о том, кто и как это сделал, это еще и даст, конечно, такой хороший толчок в развитии всего полуострова". "От самых главных инфраструктурных проектов мощных - от моста до аэропорта дорога проходит", - заметил президент.

"Мы сейчас с министром говорили: ответвления будем делать, необходимые для жителей Крыма, для севастопольцев, для туристов", - рассказал о планах Путин. "Поэтому это, безусловно, даст хороший такой толчок в развитии", - уверен он. "Это так же важно, как энергетика, как вода, кстати. Мы еще должны дорешать эти вопросы, и мы это сделаем, конечно", - пообещал президент. "Ну а это даст возможность развиваться Крыму очень приличными, нужными для этой территории темпами", - заметил глава государства.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Алексей Дуэль

"Общий объем дорог, который здесь должен быть построен к 2024 году, - 200 км. То есть "Таврида" - 250, а еще 200 должно быть здесь построено и отреставрировано", - сказал президент. Предусмотрено развитие дорожной сети и по всей южной части страны, в частности в Краснодарском крае. "Так что здесь 200 и в другой части юга России - еще 260. Это в два раза больше, чем то, что вы здесь сделали. Есть над чем работать", - заметил Путин. "Москва - Нижний Новгород - Казань - 800 км. Тоже должно быть сделано к 2024 году. А потом пойдем на Екатеринбург. Свяжем Урал и европейскую часть целиком. Будет хороший транспортный коридор", - оценил президент.

А затем Владимир Путин дал добро на открытие автомобильного движения.

"Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы "Таврида", - заявил на торжественной церемонии открытия Евгений Дитрих. "Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент, заслуживает самой высокой оценки", - считает он. "Твердая пятерка", - уверен министр.

Кстати

Пройти последний километр

Трасса "Таврида" стала заключительным этапом пути в крымские города и поселки и для туристов, отправляющихся на курорты, и для грузов, доставляемых на полуостров. В этом году рекорд автотрафика на Крымском мосту был зафиксирован 15 августа - за сутки по нему проехали 36 393 машины, подсчитали в Росавтодоре. Чтобы этот поток мог добраться с восточной оконечности Крыма до своих целей, потребовалась новая трасса, объяснил начальник службы автодорог Крыма Александр Нефедов. Исторически дороги Крыма были рассчитаны для движения с севера на юг. После запуска северного обхода Симферополя и участка до Севастополя разгрузятся и дороги Южного берега Крыма - транзитный поток уйдет на "Тавриду".