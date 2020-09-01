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01.09.2020 16:00
Рубрика: Общество

Фото: Как прошел День знаний на Урале во время пандемии

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Татьяна Андреева

Школы Свердловской области, несмотря на пандемию, начали работать в штатном режиме. Новый учебный год начинается для 490 тысяч учеников, в том числе - для 56 тысяч первоклассников.

Как будут учиться свердловские школьники в условиях пандемии

Чтобы не допустить распространение коронавируса, в Роспотребнадзоре разработали специальные требования к тому, как должен быть организован образовательный процесс. В Свердловском управлении ведомства рассказали, что за каждым классом закреплен отдельный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (физкультура, ИЗО, труды, технология, физика, химия). При входе в образовательное учреждение должна проводиться обязательная термометрия учащихся и сотрудников.

Торжественной линейки в этом году не было, напутственные слова детям сказали на классных часах.

В школах разработаны специальные расписания (графики) уроков, перемен, чтобы минимизировать контакты учеников.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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К новому учебному году ввели в эксплуатацию девять новых школ, сообщает департамент информационной политики области. Новые заведения открылись в Екатеринбурге, Невьянске, Арамили, Верхней Пышме, Ревде, Каменске-Уральском, поселке Баранчинский. На открытии школ в Арамили и Екатеринбурге побывал губернатор области Евгений Куйвашев. После капитального ремонта открылись школы в Североуральске и в поселке Дружинино. В 2020 году в регионе создано 7,6 тысячи новых мест для учеников. В департаменте отметили, что в области продолжается планомерная работа по переводу школ на обучение в одну смену.

В Екатеринбурге ко Дню знаний приурочена важная акция "Помоги пойти учиться". Ее суть заключается в выявлении детей, которые не смогли приступить к занятиям из-за социального положения семьи.

В ходе рейда проверили 1256 лиц. Мероприятие проводится сотрудниками полиции совместно с субъектами профилактики, общественным советом при УМВД России по городу Екатеринбургу. Участники посещают семьи по месту жительства, проверяют уровень готовности ребенка к школе, смотрят, имеются ли необходимые школьные принадлежности, одежда. В случае выявления нарушений в отношении родителей составляется протокол. Так, удалось помочь 275 детям. Им подарили канцелярские принадлежности и рюкзаки.

Кстати

В честь праздника младшеклассникам дали возможность попробовать себя в качестве дикторов аэропорта Кольцово. Школьники начитали стандартные объявления для пассажиров об услугах аэропорта, среди которых упаковка багажа, комната матери и ребенка, камера хранения, а также информация об автобусных маршрутах из Кольцово в центр города и в другие населенные пункты. Также ребята записали поздравления с Днем знаний. Объявления будут звучать 1 и 2 сентября.

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