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01.09.2020 21:30
Рубрика: Экономика

Как младшие переобучают старших

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя № 196(8250)
В 58 лет тюменец Владимир Горохов решился на авантюру: уже второй месяц получает профессию графического дизайнера на краткосрочных курсах. На занятия к молодым педагогам Владимир Николаевич, бывший художник-оформитель, инженер проектно-гражданского строительства не идет - бежит как на праздник.
Педагог и директор учебного центра Анастасия Волкова на связи со своими студентами практически круглосуточно. Фото: Ирина Никитина Педагог и директор учебного центра Анастасия Волкова на связи со своими студентами практически круглосуточно. Фото: Ирина Никитина
Педагог и директор учебного центра Анастасия Волкова на связи со своими студентами практически круглосуточно. Фото: Ирина Никитина

Горохов - один из 500 жителей Тюменской области, с начала 2020 года направленных центрами занятости на переобучение в рамках проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". В учебном центре StartBest сейчас занимаются 34 студента, половина из них как раз предпенсионеры. Большинство осваивают графический дизайн, маркетинг, страховое дело.

Фото: РИА Новости
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- Важно, что безработные получают стипендию в размере одного МРОТ, увеличенного на районный коэффициент, - говорит начальник отдела профобучения Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Юлия Ткач.

Стипендии почти 14 тысяч рублей Владимир Горохов несказанно рад. От работы никогда не бегал, но три последних года искал в Тюмени подходящее место. Увы, безрезультатно.

Сейчас Владимир Горохов готовится защищать выпускной проект. По поводу работы не переживает: заказы обязательно будут.

- Объявлений много. Зарплата примерно от 25 тысяч рублей. Для меня это хорошие деньги, - рассуждает Владимир Николаевич. - В первое время буду браться за любые заказы, чтобы заявить о себе, наработать клиентскую базу.

Комментарий

Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"

- Сейчас у нас большой наплыв желающих. Уже 13 тысяч заявок подано на следующий год с учетом того, что квота на год - 25 тысяч человек. Интерес к программе не только в мегаполисах и крупных городах, где люди исторически более мобильны, но и небольших населенных пунктов. У каждого из таких студентов за плечами не менее четверти века трудового стажа, но люди все равно приходят учиться и в 50, и даже в 70 лет. Причин несколько. Одни слушатели стремятся получить дополнительные навыки, чтобы оставаться востребованными на рынке труда. Они понимают, что смогут продолжить свою профессиональную деятельность, если будут пользоваться современными решениями и технологиями. Другие мечтают сменить работу, поэтому хотят освоить новую профессию, таких не менее 30%. И наконец, есть среди старшего поколения студенты, увлеченные тем или иным делом, которые планируют сделать его источником своего постоянного дохода.

Подготовила Елена Манукиян

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Национальные проекты 2019-2024

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