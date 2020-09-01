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01.09.2020 10:54
Рубрика: Общество

На Ямале количество воронок от прорыва газа приблизилось к двадцати

Текст: Екатерина Призова
Мониторинг бугров пучения и кратеров на Ямале ведется несколько лет. С момента появления первой гигантской воронки здесь нашли уже более семи тысяч бугров и около двадцати кратеров.

За прошедшие четыре года (с 2017-го, когда тема гидролакколитов - бугров газового пучения - активно обсуждалась в научной сфере) процессы на полуострове Ямал и ближайших территориях продолжаются. "Помимо того, что это происходит на суше, замечены и выбросы со дна термокарстовых озер. Причем масштабы этих выбросы гораздо больше, чем те, что известны под наименованием кратеров Ямала - их количество приближается к двадцати", - рассказал в интервью телеканалу "Вести.Ямал" доктор технических наук, член-корреспондент РАН Василий Богоявленский.

Фото: Научный центр изучения Арктики
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Напомним, впервые про ямальские воронки заговорили в 2014 году. Тогда соцсети и мировые телеканалы облетели сделанные в тундре кадры с борта вертолета, запечатлевшие гигантские кратеры. Проблема привлекла внимание.

"За шесть лет наблюдений прямых аналогов ямальским кратерам выброса газа на суше в Арктике (имеется ввиду не только российская ее часть, но и Гренландия, Аляска, Норвегия, Канада) не нашлось. Более того, известные мерзлотоведы, специалисты по Арктике, заявили, что для них это принципиально новое явление", - говорит Богоявленский.

Между тем, ученый не исключил, что подобные явление в других странах все же были, но в меньших масштабах и прошли незамеченными. Так же, как длительное время они были не известны и у нас.

"Как мы тогда предполагали и говорили: если ты нашел один кратер, надо смотреть вокруг - если газ пробился в этом месте, то наверняка где-то рядом существуют подобные условия, и он будет прорываться и там. Так оно и оказалось", - отметил исследователь.

За эти годы состоялось от 10 до 20 экспедиций - какие-то краткосрочные, с попутным вертолетом, какие-то более фундаментальные, когда исследователей забрасывали в тундру на неделю-две. Так, в этом году удалось провести съемку на Сеяхинском кратере: здесь впервые в русле заполярной реки Мюдрияха был выявлен бугор пучения, который 28 июня 2017 года разрушился выбросом, самовоспламенением и взрывом газа с формированием гигантской воронки.

Фото: iStock
В Арктике образовался новый пролив

Изначально считалось, что Сеяхинский бугор пучения в русле реки - явление уникальное. Позднее, анализирую подобные объекты в мире, ученые пришли к выводу, что у него есть "родной брат" на Шпицбергене. "Он известен давно - лет 50 - но его кардинальное отличие в том, что он растет столетиями медленно и никакого взрыва там не происходит: есть подток воды по артезианскому типу, но нет подтока газа", - пояснил Богоявленский.

Таким образом, не все бугры взрывоопасны: мониторинг из космоса и съемка с вертолета показали, что таких объектов на Ямале 7185. "Может быть, только до трех-четырех процентов из них (точно никто не знает) представляет угрозу с точки зрения выброса газа. Другие - это классические бугры пучения - гидролакколиты", - считает ученый.

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