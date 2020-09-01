На Полярном Урале растаял самый длинный ледник

Ледник МГУ, который таял с момента его открытия в 1953 году, окончательно исчез. Это обнаружила прибывшая на Полярный Урал экспедиция.

О завершении гляциологической экспедиции на Полярном Урале Научного центра изучения Арктики и МГУ сообщили на странице центра в соцсети "ВКонтакте".

Маршрут ученых состоял из ледников ИГАН, МГУ и Маркова. К последней точке экспедиция не добралась из-за погодных условий. Исследования длились с 19 по 28 августа, за это время специалисты выполнили гляциологическую съемку, геодезические и геофизические методы изысканий.

На растаявшей глыбе ученые были в последний раз в 2010 году. Отмечается, что тогда ее активно разрушало приледниковое озеро. После о состоянии льда было известно по фотографиям туристов. В этом году лед растаял полностью. В середине ХХ века ледник МГУ был вторым по величине и самым длинным на Урале. В 1953 году его длина достигала 2,2 километра.

Также отмечено, что площадь озер, образованных талыми водами, увеличилась за последние несколько лет.

Результаты исследований ученые передадут во Всемирную службу мониторинга ледников и в российские профильные департаменты.