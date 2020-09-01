На Урале онкодиспансер восстановил заблокированную хакерами базу данных

Результаты не менее 400 исследований пришлось заново вносить медикам в электронную базу данных Свердловского областного онкодиспансера после хакерской атаки на цифровую систему медучреждения.

- Сегодня мы окончательно восстановили все результаты анализов пациентов, которые были заблокированы вирусом - шифровальщиком во время хакерской атаки. Никакой утечки медицинских данных не произошло, в цифровой базе сейчас нет потерь, и система работает в полном объеме, - сообщил "РГ" Александр Дорофеев, заместитель главного врача по хирургии.

Хакерское вторжение в сведения об онкольных случилось еще 21 августа. Неизвестные атаковали в момент интеграции локальной лабораторной информационной системы медучереждения с федеральной базой данных, как раз, когда временно была снята защита. Вирус зашифровал результаты гистологических анализов за десять предыдущих дней. В нечитаемую абракадабру превратились данные исследований патологоанатомического отделения, которые автоматически под кодовым номером вносятся в базу данных онкодиспансера . Одновременно пришло письмо с требованием заплатить тысячу долларов за ключ к расшифровке. Поощрять наглость взломщиков в медучреждении не стали: нашли свой способ восстановить информацию.

- Эти анализы делаются из биоматериала, взятого у пациента. Результаты очень важны для определения тактики дальнейшего лечения. Поэтому так важно было быстро все восстановить. Помимо цифровых сведений мы параллельно делаем бумажный дубликат результатов и храним в архиве. Поэтому никто из больных не пострадал: все сведения оперативно поступили к лечащим врачам, а информационную базу восстанавливали параллельно с обычным рабочим процессом, - пояснила руководитель морфологического центра онкодиспансера Наталья Казанцева.

В цифровом формате уральский центр по лечению онкобольных работает уже не менее пяти лет. Здесь разработана и действует одна из первых в стране систем ведения пациентов со злокачественными новообразованиями. До сих пор взломщики не посягали на электронные данные, от которых зависит жизнь тысяч серьезно больных людей. Сейчас в медучреждении внедряют дополнительную систему защиты.