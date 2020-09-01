Многодетной семье из Свердловской области участок под возведение дома выделили в глухом лесу, где строить запрещено в принципе. Сами чиновники там даже не бывали, определяли наделы по космическим снимкам, а исправлять ошибку отказались.

Янис и Екатерина Кириченко и двенадцать их детей, включая месячную Вику, живут в деревне Верховино в старом деревянном доме площадью чуть больше 40 квадратных метров. В одной комнате стоят две двухъярусные кровати и два дивана. Во второй комнатушке спят родители с самой маленькой дочкой. Кухня крохотная, поэтому завтракают и обедают посменно - по три-четыре человека.

Зато на бумаге и по всем отчетам властей Тугулымского района семья Кириченко, можно сказать, помещики. В их владениях аж 12 соток заповедного леса, на которых растут сосны в три обхвата, можно собирать грибы и ягоды. Гуляй - не хочу...

Этот участок многодетной семье выделили под застройку дома четыре года назад. Но вскоре выяснилось, что строить на этом месте нельзя, это лесные угодья особого статуса, и если Янис надумает спилить хотя бы одну сосну из этого корабельного леса, может пойти под суд. Как такое случилось, чиновники тугулымской администрации толком объяснить семье не могут уже четвертый год.

- Они говорят, мол, ошибка в документах, а нам нужно идти в суд, - рассказывает глава семейства Янис. - Мы было и пошли, но за адвоката надо заплатить 25 тысяч рублей. У нас таких денег нет. А они и свою ошибку не хотят исправлять, и о выделении другого участка речи не ведут. Вот и тянется эта история ...

На самом деле в глухом лесу выделили участки не только семье Кириченко, но и еще двенадцати многодетным семьям из этого района. Но те сразу махнули рукой - никто из них даже не пошел в администрацию района, понимая, что бесполезно чего-то добиваться, "раз так начальство решило", и вообще "нам здесь еще жить".

"Начальство" между тем успело смениться. Глава района Сергей Селиванов, при котором выделялись "таежные участки", сейчас находится под следствием, его подозревают в получении крупной взятки. Руководитель земельного отдела Тугулымской администрации Татьяна Берсенева на простой вопрос "РГ", как же так случилось, почему нельзя было выехать на место и посмотреть, где именно дают землю многодетным, прежде чем подписывать бумаги, заметно занервничала и сообщила следующее:

- Если мне глава района позволит - я вам все расскажу, а так я человек подчиненный, ничего говорить не буду.

Исполняющий обязанности главы Тугулымского района Константин Кизеров "добро" на разговор не дал, да и сам раскрыть "страшную тайну" отказался. Но вот что интересно. Враспоряжении "РГ" имеется объяснительная записка районного начальства правительству региона. И смотрите, как бравурно она начинается: "Во исполнение Указов президента, постановлений правительства России, постановлений правительства области…". И далее следует большой отчет, какая многотрудная работа проделана администрацией Тугулымского района по предоставлению многодетным семьям земельных участков. И лишь в конце - о сути самой ошибки в документах. Если перевести чиновничью казуистику на простой русский, то оказывается, по одним картам участки, которые выделили под застройку многодетным, относятся к землям сельскохозяйственного назначения, а по другим - к лесоохранной зоне. Но на эту "небольшую особенность" чиновники внимания не обратили. И зарегистрировали участки, находящиеся в лесоохранной зоне, где строить нельзя.

А вот семье Кириченко они давали такие ответы: "Право на получение однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства Вашей семье реализовано, в связи с чем законных оснований для предоставления другого земельного участка либо замены спорного земельного участка на равноценный у администрации Тугулымского городского округа нет". И стойко стояли на своем. Запрос от Тугулымской администрации в Росреестр с просьбой исправить ошибку поступил лишь 12 августа 2020 года. То есть, когда решением проблемы уже вовсю занялся Следственный комитет.

Почему бездействовали четыре года? Да, видимо, потому, что по бумагам все хорошо у них. А что 14 человек семьи Кириченко живут на 40 квадратных метрах, то их проблема: ведь сами детей нарожали...

...Из бытующих в обществе представлений о многодетных семьях семья Кириченко выбивается. Дети у 32-летней Екатерины и 35-летнего Яниса все свои, не приемные. Сами они непьющие, трудяги. Рожали детей не потому, что слишком набожные - просто осознанно хотели иметь много ребятишек. Воспитывают и содержат детей исключительно за свой счет. Возле дома большой огород, все овощи свои, держат кур и поросят, так что за мясом и яйцами в магазин ходить не надо. Намереваются завести еще и корову, чтобы и молоко не покупать. Все дети не только одеты, обуты и всегда накормлены, родители стараются дать им полноценное образование. Старший сын, например, 13-летний Максим, учится в кадетском президентском училище. 10-летняя Алиса занимается в модельном агентстве, и до пандемии Янис возил ее за десятки километров в Тюмень. 11-летняя Ева учится в художественной школе. Чтобы все успевать, Катя встает в пять утра, а ложится не раньше двенадцати. Янис работает водителем в одной из социальных служб.

Чиновники отписались: "Право на получение однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства Вашей семье реализовано"...

Обычно о них вспоминают в День матери.Поздравляют, дарят подарки... А потом "забота" сходит на нет. Но Янис и Катя не жалуются, никого не обвиняют. И ... не исключают, что у них будут еще дети.

Накажут ли чиновников, допустивших явную халатность? Выделят ли многодетной семье новый участок под строительство дома? Вопросы пока без ответа. "РГ" будет следить за развитием истории.

P.S.

Когда номер уже верстался в печать, позвонил Янис Кириченко и сообщил, что для них решил купить дом меценат Игорь Алтушкин.