Прокуратура и следователи разбираются в строительной документации возведенного в жилом микрорайоне Ревды трехэтажного дома для инвалидов и детей-сирот. Здание построено по федеральной программе за счет бюджетных средств. Радостный праздник - новоселье - жильцы отмечали всего-то пять лет назад. А сейчас дом признан аварийным и чиновники ломают голову, куда переселять людей.

Комиссия приняла здание в конце 2015 года, а уже через месяц ключи от двадцати семи квартир торжественно вручал землякам на тот момент глава городского округа Андрей Мокрецов. Большинство новоселов еще в детстве остались сиротами, и помощи им, кроме как от государства, ждать было не от кого. Положенных квартир некоторые добивались десяток лет и даже обращались к президенту.

На то, что в доме опасно жить, его обитатели начали жаловаться после первой же зимовки: по фасаду пошли трещины, внутри квартир от сырости вздулись и стали крошиться стены, крыша потекла.

- Я плакала от счастья, когда получала ключи, а сейчас страшно: штукатурка отваливается, в стенах дыры, - рассказывает Лариса Аплаева.

По контракту компания, возводившая здание, в течение двух лет должна за свой счет устранять недостатки. Но гарантийные обязательства выполнять никто не собирался, а вскоре фирма-застройщик и вовсе подала документы на признание ее банкротом. При этом выяснилось, что Фонду жилищного строительства компания задолжала около 30 миллионов рублей - за ней числился еще один недострой.

Для оценки степени повреждений создали специальную комиссию, которая выяснила, где искать источник проблем.

- При закладке здания был перегружен фундамент. Дом стоит на сваях, а опоры расположены с большим разбегом, - объяснил журналистам "гуляние стен" заместитель директора Фонда жилищного строительства Свердловской области Максим Татауров.

Эксперты признали: остановить разрушение невозможно, ремонтировать дом не имеет смысла. То есть постройка аварийная и необходимо переселять жильцов. Сейчас городские власти решают, откуда брать на это деньги. Либо включать дом в госпрограмму переселения из ветхого и аварийного жилья, при этом переезда люди могут ждать до 2028 года, либо рассчитывать на резервный фонд региона.

Тем временем прокуратура выясняет, кто и почему принял в эксплуатацию здание с такими масштабными нарушениями технологии строительства. Виновному грозит уголовная ответственность по статье 238 УК РФ - выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.