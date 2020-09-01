Новости

Лукашенко: Мы сохраним общее отечество от Бреста до Владивостока 15:41
Жителю Перми вынесли приговор за фото нациста в "Бессмертном полку" 15:34
ТОП-50 перспективных специальностей обновят 15:33
Россия и Беларусь поэтапно возобновят транспортное сообщение 15:30
Президент Кубы осудил внешнее вмешательство в дела Беларуси 15:21
Над Баренцевым морем российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет 15:20
"Ростов" может встретиться с "Кайратом" в Лиге Европы 15:12
Вышел трейлер "Темного и злого" от режиссера "Монстры существуют" 15:08
Facebook может запретить пользователям делиться новостями в Австралии 15:06
Умер известный хоккейный тренер Милош Ржига 15:02
В Якутии ученые обнаружили норы, вырытые 540 млн лет назад 15:00
Путин рассказал о проникновенных и эмоциональных произведениях о войне 14:37
Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" начал вещание 14:22
На Урале онкодиспансер восстановил заблокированную хакерами базу данных 14:18
Лавров: Требования Запада расследовать инцидент с Навальным необоснованны 14:05
Путин завершил открытый урок "крылатым выражением" 14:00
Мишустин осмотрел выставку проектов молодых ученых КубГУ 13:57
Путин пообещал подумать об организации соревнований по киберспорту в школах 13:53
Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний 13:47
В Испании за август резко выросло число инфицированных коронавирусом 13:47
Путин: Россия не позволит преуменьшить роль СССР в борьбе против нацизма 13:42
В Новосибирске на квесте "Форт Боярд" ребенка укусила змея 13:42
Собянин: МФЦ будут принимать заявления о включении детей-сирот в список на получение жилья 13:39
Собянин включил 8 станций метро и МЦД в перечень бесплатных пересадок 13:36
Выложены отрывки из нового хоррора создателей "Прочь" 13:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
01.09.2020 15:23
Рубрика: Общество

Кров дал трещину

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 196(8250)
Прокуратура и следователи разбираются в строительной документации возведенного в жилом микрорайоне Ревды трехэтажного дома для инвалидов и детей-сирот. Здание построено по федеральной программе за счет бюджетных средств. Радостный праздник - новоселье - жильцы отмечали всего-то пять лет назад. А сейчас дом признан аварийным и чиновники ломают голову, куда переселять людей.

Комиссия приняла здание в конце 2015 года, а уже через месяц ключи от двадцати семи квартир торжественно вручал землякам на тот момент глава городского округа Андрей Мокрецов. Большинство новоселов еще в детстве остались сиротами, и помощи им, кроме как от государства, ждать было не от кого. Положенных квартир некоторые добивались десяток лет и даже обращались к президенту.

На то, что в доме опасно жить, его обитатели начали жаловаться после первой же зимовки: по фасаду пошли трещины, внутри квартир от сырости вздулись и стали крошиться стены, крыша потекла.

Фото: Рамиль Ситдиков / Pool / ТАСС
Кабмин направит 50 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья

- Я плакала от счастья, когда получала ключи, а сейчас страшно: штукатурка отваливается, в стенах дыры, - рассказывает Лариса Аплаева.

По контракту компания, возводившая здание, в течение двух лет должна за свой счет устранять недостатки. Но гарантийные обязательства выполнять никто не собирался, а вскоре фирма-застройщик и вовсе подала документы на признание ее банкротом. При этом выяснилось, что Фонду жилищного строительства компания задолжала около 30 миллионов рублей - за ней числился еще один недострой.

Для оценки степени повреждений создали специальную комиссию, которая выяснила, где искать источник проблем.

- При закладке здания был перегружен фундамент. Дом стоит на сваях, а опоры расположены с большим разбегом, - объяснил журналистам "гуляние стен" заместитель директора Фонда жилищного строительства Свердловской области Максим Татауров.

Эксперты признали: остановить разрушение невозможно, ремонтировать дом не имеет смысла. То есть постройка аварийная и необходимо переселять жильцов. Сейчас городские власти решают, откуда брать на это деньги. Либо включать дом в госпрограмму переселения из ветхого и аварийного жилья, при этом переезда люди могут ждать до 2028 года, либо рассчитывать на резервный фонд региона.

Тем временем прокуратура выясняет, кто и почему принял в эксплуатацию здание с такими масштабными нарушениями технологии строительства. Виновному грозит уголовная ответственность по статье 238 УК РФ - выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
"Краснодар" стартует в отборе ЛЧ домашним матчем
На развитие туризма дополнительно направят 1,2 млрд рублей
Лавров: Россия готова к максимальному сотрудничеству с Японией
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете