Глава Ямала отправил в отставку директора департамента транспорта

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов завершил ежегодную поездку по муниципалитетам автономного округа и по ее итогам принял решение отправить в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова.

Свое решение он мотивировал неудовлетворительным качеством дорог в регионе.

"Я пришел к выводам, что у нашего заказчика есть определенная лояльность к подрядным организациям, отсутствует необходимый контроль. Поэтому принято решение буквально сегодня, после подведения итогов поездки, что наш директор дорожного департамента будет отправлен в отставку. Будет новое руководство в отрасли, более жесткие требование", - пояснил свою позицию Артюхов.

Нового руководителя ведомства выберут по результатам конкурса. Помимо этого в арктическом регионе намерены сделать работу в дорожной сфере более системной.

"Наша следующая задача - создание сильного эксплуатирующего подразделения. Текущее содержание дорожной сети требует плановой работы. Мы будет насыщать предприятие техникой, создавать сеть филиалов, которые сегодня есть, но слабые. И за счет нормальной вооруженности, нормального кадрового состава содержать дороги в должном виде", - отметил губернатор.

Кстати

Рабочая поездка Дмитрия Артюхова продолжалась 10 дней. За это время он проехал за рулем LADA XRAY почти две тысячи километров, а на самом сложном участке строящейся дороге Надым-Салехард пересел на УАЗ Патриот. В общей сложности губернатор провел за рулем больше 30 часов.