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01.09.2020 15:25
Рубрика: Общество

Как приручить якутский хомус

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 196(8250)
Студент-международник Тюменского госуниверситета Даниил Грамотин решил сам понять и показать окружающим, как в действительности иностранцы относятся к России, традициям и привычкам русских. На форуме "Территория смыслов" парень защитил культурно-образовательный проект By Foreigners, выиграл грант в миллион рублей и начал снимать видеодневник путешествий заграничной молодежи по селам и городам нашей страны.

Участниками первого сезона своеобразного сериала стали семь студентов из Европы, Азии, Африки и Южной Америки, которые, как и Грамотин, учатся в ТюмГУ. По три дня парни и девушки жили на Ямале и Алтае, в Тюменской области, Краснодарском крае, Северной Осетии, Мордовии и Татарстане. Принимающие семьи для них подбирали сотрудники Ассамблеи народов России.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
Иностранным студентам могут разрешить въезд на учебу в Россию

Башир Дуду из Алжира с русской культурой знакомился в селе Абалак, что под Тобольском. Молодой человек научился готовить простые блюда, расписывать яйца и вырезать игрушки из дерева. Сам гость угощал хозяев - семью мастерицы Веры Козловой - острыми алжирскими кушаниями. Добавим, что по условиям проекта иностранцы наравне с профессиональными операторами должны были вести видеоблоги, чтобы не упустить эмоции радушных хозяев.

Интернет-аудитория посмотрела премьерные серии 250 тысяч раз - и Даниил решился на второй сезон. Сейчас он вместе со студенткой из Колумбии Марией Гонсалес собирает материал на Сахалине. На днях команда завершила съемки в Республике Саха, где главным героем стал Камала Зуани: в Якутске марокканец попробовал играть на хомусе и делать строганину. В течение трех месяцев организаторы проекта By Foreigners планируют побывать на Камчатке и Чукотке, в Иркутской области, Бурятии, Тыве, Хакасии, Дагестане и Ингушетии.

На заметку

Новые ролики будут выходить до середины ноября на канале проекта в YouTube и в группах в соцсетях (vk.com/by_foreigners, www.instagram.com/by.foreigners).

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