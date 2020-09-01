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01.09.2020 18:26
Рубрика: Власть

В Югре единый День исторических знаний впервые прошел онлайн

Текст: Елена Панова
Сегодня для всех учеников Югры, начиная с пятого и по выпускной класс, прошел единый урок исторических знаний. Он был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию Югры. В общей сложности участниками этого значимого занятия стали свыше 130 тысяч учеников школ региона. Урок прошел под общим названием "Будущее Югры в твоих руках!".
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Отметим: это был первый в регионе масштабный опыт проведения единого дня исторических знаний в режиме онлайн. Классный час транслировался в том числе и в официальном Instagram-аккаунте губернатора Югры.

- Это урок о югорчанах, их возможностях, стремлении жить, -отметила глава Югры Наталья Комарова.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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На онлайн-занятии школьникам рассказали об основных исторических вехах за 90 лет со дня образования автономного округа. Об освоении нефтедобычи в регионе, его становлении. О людях, благодаря которым регион успешно развивался и развивается сегодня. Юные югорчане смогли узнать, как жили их сверстники раньше. Ребята поучаствовали и в викторине по пройденному материалу.

Единый день исторических знаний проводится в Югре ежегодно, начиная с 2018 года. Первый открытый урок был посвящен 900-летию с даты первого упоминания Югры в русском летописании. Нынче из-за пандемии, чтобы не подвергать участников опасности, впервые единый день исторических знаний прошел в режиме онлайн. Цель открытого урока - воспитывать учащихся в духе патриотизма, в соответствии с идеями толерантности и мира между людьми и народами, давать детям основы знаний о демократических ценностях общества.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Глава региона Наталья Комарова 1 сентября по традиции побывала в одной из школ региона. Поздравила всех югорчан с праздником и отметила, что новый учебный год будет проходить в особом порядке.

- Мы доверяем вам, вашей ответственности. Верим, что и в непростой ситуации, сложившейся из-за коронавируса, вы научитесь дружить, помогать друг другу и всегда будете стремиться к знаниям, - обратилась к школьникам региона Наталья Комарова.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями на торжественной линейке присутствовали первоклассники и будущие выпускники. Для них прозвенел первый школьный звонок. Кстати: в новом учебном году в Югре будут обучаться почти 230 тысяч школьников, в том числе 26 тысяч первоклассников.

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Напомним: с учетом требований Роспотребнадзора во время учебного процесса за каждым классом в Югре закреплен отдельный кабинет, за исключением дисциплин, требующих разделения на группы или специального оборудования, например физкультуры. Предусмотрено проведение термометрии в начале учебного дня. Расписание уроков и перемен определено исходя из численности учащихся в каждой школе, чтобы можно было развести потоки детей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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