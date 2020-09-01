В чем секрет? Общее меню для детей и чиновников заставляет быть в тонусе работников комбината школьного питания. Ведь тот же самый борщ и тефтели может отведать и мэр города Вадим Шувалов. Он, кстати, отмечает: администрация так еще и экономит по 7 миллионов рублей в год.
1 сентября продолжится еще одна полезная практика: школы каждый день будут выкладывать фото всех блюд в меню. Причем рядом со снимком будет наглядно указано, для младшеклассников это меню или старшеклассников. Родитель может зайти на сайт своей школы и посмотреть, что приготовили сегодня повара.
При этом блюда не должны повторяться в течение двух недель. Чиновники в мэрии пока всем довольны. Не голодают, никто в ближайшие кафе и рестораны специально столоваться не ходит.
- Прошел год, правила игры мы менять не собираемся. Все вкусно, питательно. Главное, мы не только знаем, но и можем каждый день лично попробовать, что дали школьникам на обед. Думаю, будем и дальше экспериментировать, но только с целью улучшения. Например, будем вводить новые блюда, - рассказал Вадим Шувалов.
В этом году школьное меню пополнят разные виды тефтелей и биточков из рыбы и мяса исключительно местного производства. А еще - очень вкусное азу, гуляш из птицы и даже лесные югорские ягоды для компота.
В этом году в Сургуте - 100-процентное горячее питание для всех школьников.