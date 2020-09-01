Жительница Тюмени превратила свой дом в галерею славы близких людей

Шесть лет назад учредитель благотворительного фонда, инициатор путешествующего по миру лоскутного проекта "Конек-Горбунок" Зулейха Алишева начала обживать загородный дом. Высокий бревенчатый сруб под зеленой крышей можно было оформить без заморочек, но Зулейха привыкла решать сверхзадачи. Обладая безупречным вкусом, она превратила два этажа и мансарду в галерею славы близких людей. Обставленные с любовью комнаты и коридоры - посвящение родным, а также признание в симпатии мастерам России, с которыми познакомилась, работая в областном центре промыслов и ремесел.

Деревянный коттедж должен стать живым и жилым музеем, в первую очередь напоминающим о родителях Зулейхи. 46 лет Тимерали Шарипович отработал трактористом-машинистом и комбайнером в глухой деревне Ренчики Вагайского района. Но, пожалуй, еще более ценны его отцовские заслуги: поставил на ноги девятерых детей, всем дал высшее образование. Не один, конечно, - с женой. Сайрана Имаметдиновна отмечена орденом "Материнская слава" трех степеней и серебряной медалью Материнства.

- Награды родителей заняли почетное место в доме, как и вещи, которые отец сделал сам или же добыл с большим трудом, работая от восхода до заката. Они не сгнили, не сломались, не потерялись. Вряд ли в России когда-нибудь откроют музей тракториста… Кто мне мешает сделать это? - объясняет идею Зуля.

Под семейное наследие она отдала целую комнату на втором этаже. Аккуратно застеленная кровать, стол, стулья, комод, сундук, этажерка, чемодан, ковер, прялка, швейная машинка "Зингер", гармошка, лампа - все из отчего дома в деревне Ренчики Вагайского района. От бабушки достались зеркало и часы. Карниз для штор давным-давно буквально на коленке вырезал отец. Насундучник сшила мама из стареньких детских одежек. Интересно рассматривать, еще интересней узнавать историю предметов: например, про венский стул начала XX века, отреставрированный, но не потерявший былого очарования. Брать в руки, вдыхать особый запах не запрещается. Совсем недавно одну из стен Алишева завесила черно-белыми фотографиями ушедших родных - каждый оставил в памяти искру. Обрадуется или загрустит - спешит сюда, чтобы поделиться впечатлениями и еще раз сказать спасибо за воспитание.

В окружении чайников, кофейников, стаканов, шкатулок и головных уборов чувствуешь себя принцессой из арабской сказки

Ретрокомната - не единственная в доме с музейным уклоном. Зулейха Тимералиевна, известный на всю область коллекционер, на первом этаже оформила еще одну - "владения Аладдина", как называют ее дети и внуки родных и друзей. Здесь, как в лавке чудес, собраны необычные для русского человека вещицы. Можно, накинув расшитый бархатный жакет цвета переспелой вишни, присесть за низенький столик для чаепитий и попросить заварить напиток для бодрости. В окружении чайников, кофейников, стаканов, шкатулок и головных уборов чувствуешь себя принцессой из арабской сказки.

Неугомонная хозяйка этим летом принялась обустраивать двор. В будущем банном комплексе одну из комнат Зулейха сделает гостевой - для приезжающих в Тюменскую область туристов, в другой заведет мастерскую для реставрации старых вещей. Они попадают в светлый дом разными путями и, возвращенные к жизни, занимают в нем достойное место, становятся частью общей истории. Гости могут убедиться в этом сами, записавшись к Зулейхе на авторскую экскурсию и фотосессию в волшебных интерьерах дома-музея.