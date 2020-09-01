Рио-де-Жанейро открывает музеи и культурные центры

С 1 сентября Рио-де-Жанейро вступает в шестую стадию снятия карантинных ограничений. Со вторника в столице бразильского карнавала открываются музеи, библиотеки, выставочные центры и парки развлечений. Но загорать на пляжах пока запрещено.

Вторую неделю ситуация с коронавирусом в Рио-де-Жанейро вызывает опасения местных властей. Средняя смертность от COVID-19 за этот период здесь выросла почти на треть, достигнув усредненного показателя в 96 погибших в сутки.

Это стало одним из факторов, повлиявшим на решение разделить заключительную шестую стадию снятия карантинных ограничений на три уровня. Стадия 6А продлится месяц, по истечении которого власти штата будут принимать решение о переходе на следующий уровень. Однако снятия всех ограничений вряд ли стоит ждать ранее появления в Бразилии вакцины от коронавируса.

Согласно постановлению правительства штата, театры, кинотеатры и спортивные арены пока остаются закрытыми. Нельзя будет и позагорать на городских пляжах. Хотя в минувшие выходные этот запрет не остановил тысячи кариок, которые вышли к океану, чтобы принять солнечные ванны и поиграть в мяч. Подавляющее большинство отдыхающих были без масок, ношение которых на территории штата является обязательным, а нарушение масочного режима здесь карается штрафом в 106 реалов, что в пересчете на российскую валюту составляет около 1500 рублей.

В подвешенном состоянии остается вопрос возобновлении очного обучения в школах и университетах. Местные власти, говорят о преждевременности открытия школ, ссылаются на опросы общественного мнения, согласно которому 60 процентов горожан опасаются отправлять своих детей в учебные заведения.

За полгода разгула пандемии коронавируса в Рио-де-Жанейро COVID-19 здесь заразились 223,6 тысяч человек, более 16 тысяч погибли. По этим показателям Рио уступает только штатам Сан-Паулу и Баия. Всего, по данным министерства здравоохранения Бразилии на 31 августа, в стране выявлено 3,9 миллиона случаев заражения вирусом Sars-CoV-2, из них более трех миллионов xчеловек уже выздоровели, а более 121 тысячи бразильцев погибли.