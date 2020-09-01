Росреестр внес уточняющие сведения по 60,6% границ земельных участков

К 1 июля 2020 года на территории РФ доля земельных участков с уточненной площадью, внесенных в ЕГРН, составила 60,6% (36 853 079 единиц). Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

Общая доля границ муниципальных образований, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) за это период, составила 71,2%, границ населенных пунктов - 32,3%.

"За январь-июнь 2020 года количество муниципальных границ, внесенных в ЕГРН, выросло на 5,6% (1 152 единиц) - до 14 933, при общем количестве таких границ 20 984 единиц", - говорится в сообщении.

Доля границ населенных пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН, к 1 июля достигла 32,3% (50 257 единиц) при общем их количестве 155 695. В целом по России динамика прироста таких границ составила около 9% (4 099 единиц).

Собственникам земельных участков, если они еще этого не сделали, Росреестр рекомендует провести межевание и внести уточненные сведения в ЕГРН. "Практика показывает, что именно отсутствие точно определенных границ является причиной большинства конфликтов между владельцами смежных земельных участков. Уточнение границ защитит права собственников, а также сведёт к минимуму возникновение земельных споров", - уточнили в службе.