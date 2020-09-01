В мире
01.09.2020 15:30
Текст: Константин Волков

Россия и Беларусь поэтапно возобновят транспортное сообщение

На переговорах в Москве представителей санитарно-эпидемиологической службы Беларуси и России при участии директора департамента по авиации Минтранса Республики Беларусь было достигнуто соглашение о поэтапном возобновлении транспортного сообщения между странами.
Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Как сообщается на сайте Минтранса РБ, "представителями двух стран был подписан протокол, в котором стороны договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения Республики Беларусь".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
МИД прокомментировал сообщения о планах "отменить бесплатный вывоз россиян"

Когда именно может быть возобновлено авиасообщение, остается неясным.

При этом российская сторона подчеркивает, что гражданская авиация Беларуси принимает эффективные и соответствующие международным стандартам меры по защите здоровья людей.

В настоящий момент между Россией и Беларусью действует только автобусное сообщение с контролем на границе.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»