Россия и Беларусь поэтапно возобновят транспортное сообщение

Как сообщается на сайте Минтранса РБ, "представителями двух стран был подписан протокол, в котором стороны договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения Республики Беларусь".
Когда именно может быть возобновлено авиасообщение, остается неясным.
При этом российская сторона подчеркивает, что гражданская авиация Беларуси принимает эффективные и соответствующие международным стандартам меры по защите здоровья людей.
В настоящий момент между Россией и Беларусью действует только автобусное сообщение с контролем на границе.