Россия и Беларусь поэтапно возобновят транспортное сообщение

На переговорах в Москве представителей санитарно-эпидемиологической службы Беларуси и России при участии директора департамента по авиации Минтранса Республики Беларусь было достигнуто соглашение о поэтапном возобновлении транспортного сообщения между странами.

Как сообщается на сайте Минтранса РБ, "представителями двух стран был подписан протокол, в котором стороны договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения Республики Беларусь".

Когда именно может быть возобновлено авиасообщение, остается неясным.

При этом российская сторона подчеркивает, что гражданская авиация Беларуси принимает эффективные и соответствующие международным стандартам меры по защите здоровья людей.

В настоящий момент между Россией и Беларусью действует только автобусное сообщение с контролем на границе.