Россия получила первую заявку на плавающий танк "Спрут-СДМ1"

Россия получила первую заявку на легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1". Она поступила от потенциального иностранного заказчика, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения Сергея Абдулова.

- Пока предметный интерес выказывает одна из стран Ближнего Востока, но работа ведется по нескольким регионам, - сказал Абдулов.

Напомним, в конце августа "Спрут-СДМ1" передали на госиспытания. В ближайшие полтора года его работу проверят в различных климатических условиях.

Танк представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Без дозаправки он может совершать марши на расстояния до 500 километров и воевать в горах, жарком климате, преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и при этом стрелять на плаву. Также "Спрут-СДМ1" имеет снегоболотные гусеницы, а по огневой мощи не уступает танкам Т-80 и Т-90.