"Российская газета" приглашает на ММКЯ

33-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет со 2 по 6 сентября 2020 года в Центральном выставочном зале "Манеж" (Манежная площадь, дом 1). Смена традиционного места ярмарки на ВДНХ связана с эпидемией. По этой же причине ММКЯ впервые одновременно пройдет и в онлайн, и в офлайн формате: мероприятия станут доступны в любой точке мира. Ярмарка станет вторым после книжного фестиваля "Красная площадь" масштабным культурным событием в стране, которое состоится "вживую" после частичного снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Около 300 издательств из разных регионов России представят в ЦВЗ "Манеж" десятки тысяч книг. Среди них традиционно "Российская газета". На стенде Y13 посетителям предлагается оформить подписку на любые издания "РГ" по специальным ценам и получить подарки. Расположение стенда можно увидеть на схеме ярмарки:

Приглашаем вас на творческие встречи с авторами "Российской газеты", которые пройдут как в офлайн, так и в онлайн формате:

4 сентября (сцена №3 - 2 этаж):

15:30-16:15 Презентация книги Юрия Лепского "Бродский только что ушел". Эта книга - изданная к 80-летию поэта - составлена из многочисленных бесед с теми, кто знал и любил Бродского. Автор буквально идет по следам поэта, ходит его маршрутами по Санкт-Петербургу, Наринской, Венеции, Нью-Йорку, Лондону, Стокгольму и другим городам, пытаясь собрать для себя цельный, но ускользающий образ Иосифа Бродского.

"Автор задает вопросы тем, кто хорошо знал Иосифа Александровича. Его друзья показывают места, где Бродский был счастлив, которые просто любил и которыми охотно делился с другими. Эти места и эти люди способны дать реальное представление об Иосифе Бродском тем, кто не был с ним знаком. Мне же кажется, что смысл этих поисков состоит еще и в том, чтобы понять, где находишься ты сам в современном контексте великой Культуры, завещанной нам гениями?" - Валентина Полухина, литературовед, почетный профессор Килского университета, Лондон.

4 сентября (сцена №3 - 2 этаж):

14:15-15:00 Презентация книги Ариадны Рокоссовской "Утро после Победы". В книге журналиста-международника, правнучки Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского собраны интервью с детьми и внуками прославленных военачальников Великой Отечественной войны Г.К. Жукова, И.С. Конева, А.М. Василевского, Р.Я. Малиновского, И.Х. Баграмяна, А.И. Еременко, Л.А. Говорова, И.Д. Черняховского, в разные годы опубликованные в "Российской газете". Великие полководцы, командовавшие фронтами и армиями, были людьми с мощной харизмой, сильнейшей энергетикой. Но какими они были людьми, что ощущали наедине с собой в редкие минуты затишья между боями? У вас есть уникальный шанс узнать, какими были герои войны в обычной жизни, какими они остались в воспоминаниях своих родных и близких.

16:45-17:30 Презентация книги Михаила Визеля "Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года". Автор - писатель, переводчик, шеф-редактор портала ГодЛитературы.рф - предлагает прожить вместе с Пушкиным его Болдинскую осень, следя за ней по письмам, отправленным им в течение трех месяцев. Чем именно занимался Пушкин в свою Болдинскую осень? Почему вынужденная "творческая командировка" оказалась для него столь плодотворной? Поговорим о пушкинской изоляции, проведем параллели с днем сегодняшним.

Онлайн-мероприятие:

5 сентября 12:00-12:45 Презентация книжной серии Николая Долгополова к столетию Службы внешней разведки России. Известный журналист, писатель, историк разведки Николай Долгополов представит биографии выдающихся разведчиков Кима Филби, Абеля-Фишера, Геворка Вартаняна, Надежды Троян, а также сборники "Гении разведки" и "Легендарные разведчики". Кроме того, автор расскажет о своей новой - на этот раз мемуарной - книге "Из блокнота Долгополова".

Информацию о проходе, времени работы выставки и схему проезда вы найдете здесь.