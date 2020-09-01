"Ростов" может встретиться с "Кайратом" в Лиге Европы

В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА "Ростов" может встретиться с "Кайратом" из Казахстана. Во вторник в Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. По ее итогам стало известно, с кем может встретиться в этом турнире "Ростов".

Согласно жеребьевке, "Ростов" сыграет с победителем противостояния между казахстанским "Кайратом", за который выступает экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав, и победителем в матче между израильским "Маккаби" из Хайфы и боснийским "Железничаром".

Матч между этими командами перенесен после того, как в боснийском клубе были выявлены заболевания коронавирусом. На этом этапе победители выявляются в одном матче. Известна дата матча "Ростова" - 24 сентября. И матч пройдет в Ростове-на-Дону.