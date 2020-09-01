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01.09.2020 18:32
Рубрика: Экономика

С 2021 года тариф на проезд в плацкарте будет проиндексирован

Текст: Светлана Ментюкова
С 1 января 2021 года тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах увеличатся на 3,7%. Соответствующий проект приказа об индексации тарифов подготовлен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Как отмечается в пояснительной записке к документу, уточняется, что помимо перевозок в плацкартных и общих вагонах тарифы вырастут на перевозки в мотор-вагонном подвижном составе в поездах дальнего следования.

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
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Также произойдет индексация сборов и платы на работы и услуги, связанные с перевозкой багажа и грузобагажа на 3,7%. "В соответствии с заявками ОАО "ФПК" АО "Пассажирская компания "Сахалин" и с учетом изменений основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, актуализированных Минэкономразвития России", - уточняется там.

Проектом приказа также утверждается продолжение практики применения дифференцированных по сезонам (календарным периодам) 2020 года индексов, указаны в приложении №1 к документу, к уровню тарифа на перевозки внутри России в плацкартных и общих вагонах, а также в мотор-вагонном подвижном составе в составе поездов дальнего следования АО "Федеральная пассажирская компания".

"Возможность установления индексов гибкого графика к установленным тарифам предоставляется АО "ФПК" в зависимости от спроса на перевозки за счет ограничения предельного максимального размера индекса на уровне 1,2 и ограничением среднегодового (в течение календарного года) значения индексов в расчете на количество дней значением 1,0", - уточняется в документе.

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