С 2021 года тариф на проезд в плацкарте будет проиндексирован

Как отмечается в пояснительной записке к документу, уточняется, что помимо перевозок в плацкартных и общих вагонах тарифы вырастут на перевозки в мотор-вагонном подвижном составе в поездах дальнего следования.

Также произойдет индексация сборов и платы на работы и услуги, связанные с перевозкой багажа и грузобагажа на 3,7%. "В соответствии с заявками ОАО "ФПК" АО "Пассажирская компания "Сахалин" и с учетом изменений основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, актуализированных Минэкономразвития России", - уточняется там.

Проектом приказа также утверждается продолжение практики применения дифференцированных по сезонам (календарным периодам) 2020 года индексов, указаны в приложении №1 к документу, к уровню тарифа на перевозки внутри России в плацкартных и общих вагонах, а также в мотор-вагонном подвижном составе в составе поездов дальнего следования АО "Федеральная пассажирская компания".

"Возможность установления индексов гибкого графика к установленным тарифам предоставляется АО "ФПК" в зависимости от спроса на перевозки за счет ограничения предельного максимального размера индекса на уровне 1,2 и ограничением среднегодового (в течение календарного года) значения индексов в расчете на количество дней значением 1,0", - уточняется в документе.