Samsung представила Galaxy Z Fold2: первый взгляд на смартфон

Компания Samsung провела онлайн-презентацию, в ходе которой показала второе поколение раскладывающегося смартфона. Новинка получила название Galaxy Z Fold2. Рассмотрим ее подробнее.

По сравнению с первым Galaxy Fold увеличили диагональ дисплея - она составляет 7,6 дюймов против 7,3 у предшественника. Кроме того, сам экран теперь смотрится намного эстетичнее. Если в первой версии при работе в планшетном режиме селфи-камеры были довольно заметными, то теперь в правом верхнем углу есть аккуратный вырез, который не бросается в глаза. Рамки дисплея стали на 27% тоньше. Разрешение экрана в планшетном режиме составляет 2208 х 1768 пикселей. Также поддерживается специальный адаптивный режим, в котором частота обновления может достигать 120 Гц.

Но самое большое обновление получил дисплей, который используется в закрытом состоянии. И если раньше приходилось слышать жалобы на то, что "4,6 дюйма это очень мало, дайте еще", то теперь южнокорейцы прислушались к аудитории и "выкатили" 6,2 дюймовый дисплей с разрешением 2260х816 пикселей, которым можно и нужно пользоваться. Как и в режиме планшета, в складном состоянии есть своя селфи-камера - ее разрешение и в том, и в другом случае составляет 10 мегапикселей, а диафрагма F/2.2.

Новый Z Fold2 стал тоньше - высота левой боковой грани составляет 16,8 мм, а правой 13,8. Первая модель была немного массивнее - 17,1 и 15,7 мм соответственно. Вес девайса составляет 282 грамма. Устройство поддерживает функцию App Continuity. Она позволяет продолжить работу с приложением, если пользователь раскрыл устройство и переключился с одного экрана на другой.

Еще один режим, который наверняка оценят пользователи, - Flex Mode. Сейчас он поддерживается несколькими приложениями - например, встроенным видеоплеером, YouTube, галерей, видеовызовом и календарем. Его суть заключается в следующем: в разложенном состоянии на одной половине экрана отображается проигрываемое видео или открытое приложение, а на другом - элементы управления или дополнительные фишки.

Основная камера тройная - "ультраширик" на 12 мегапикселей с диафрагмой F/2.2, широкоугольная камера на 12 мегапикселей с диафрагмой F/1.8 и телефотобъектив тоже на 12 мегапикселей с диафрагмой F/2.4. Galaxy Z Fold2 обладает функцией Dual Preview. Работает она так: если вы снимаете портрет другого человека и смартфон при этом находится в "разложенном" состоянии, то на внешнем дисплее показывается то, что сейчас "видит" основная камера. Это удобно - ваш объект съемки видит себя как в зеркале, и то, на сколько хорошо он получается в кадре в данный момент. При этом фотограф тоже видит, что происходит на снимке на большом экране. Разумеется, поддерживаются все актуальные фишки устройств Samsung вроде ночного режима.

Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку, он встроен в кнопку включения. Устройство также может распознавать владельца и по лицу. В качестве процессора выступает "7-нм 64-битный восьмиядерный чип", судя по всему, речь идет о Qualcomm Snapdragon 865+, хотя во время презентации точно это указано не было. Девайс получил 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти. Поддерживается проводная зарядка мощностью 25 Вт и беспроводная зарядка мощностью 11 Вт. Также, как и в серии S и Note пользователи смогут "подзарядить" от смартфона наушники, часы и другие аксессуары беспроводным способом. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Разумеется, поддерживаются все самые последние стандарты Wi-Fi (в том числе и Wi-Fi 6), а также Bluetooth версии 5.0.

Цветовых решений всего два - Mystic Black и Mystic Bronze (черный и бронзовый). Однако владельцы устройства смогут кастомизировать левую боковую грань аппарата - можно выбрать серебристый, красный, голубой и золотой вариант. Смотрится такое решение крайне необычно, у первого Fold выбирать цвет боковой грани было нельзя. Также южнокорейцы планируют выпустить дизайнерскую версию Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition в сотрудничестве с модельером Томом Брауном.

Цена и дата появления устройства в России неизвестна, но можно предположить, что аппарат будет стоить как минимум столько же, сколько его предшественник. Сейчас первое поколение продается в официальном магазине Samsung за 159 990 рублей.