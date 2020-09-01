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01.09.2020 20:57
Рубрика: Культура

Саундтрек к фильму "Список Шиндлера" признан лучшей музыкой для кино

Текст: Александр Алексеев

Две популярные радиостанции Великобритании Classic FM и Radio Times провели опрос о лучшем саундтреке к фильму. Претендентов было много, победил саундтрек к исторической драме Стивена Спилберга о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, основавшем в Кракове фабрику и спасшем от гибели тысячи польских евреев. И музыка в этом фильме - печальная, грустная, мудрая и немного усталая, гордая, возвышенная.

Фото: РНО
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За этот саундтрек американский композитор Джон Уильямс был награжден премиями "Оскар" и BAFFA в номинации "Лучшая оригинальная музыка". И вот теперь новое признание - уже через 27 лет после выхода фильма на экраны. В "Списке Шиндлера" звучат инструментальные треки. Например, в стилистике клезмер, которую играют на еврейских свадьбах и торжественных событиях. Или наоборот - медленные, трагические для грусти и отчаяния, сольные партии в которых душераздирающе и тревожно играют знаменитый скрипач Ицхак Перльман и кларнетист Гиора Фельдман.

В "Списке Шиндлера" только одна песня - "Золотой Иерусалим", которая была написана в 1967 году и не имела прямого отношения к поре Холокоста. Поэтому в прокате Израиля ее заменили на более органичную тем временам композицию "Эли, эли", спетую на идиш…

Английская газета Daily Mail сообщила и о саундтреках, которые вошли в Топ-10.

1. "Список Шиндлера" - композитор Джон Уильямс,

2. "Властелин колец" - композитор Говард Шор,

3. "Гладиатор" - Ханс Циммер,

4. "Из Африки" - Джон Барри,

5. "Танцы с волками" - Джон Барри,

6. "Миссия" - Эннио Морриконе,

7. "Звездные войны" - Джон Уильямс,

8. "Огненные колесницы" - Вангелис,

9. "Хороший, плохой, злой" - Морриконе,

10. "Парк Юрского периода" - Джон Уильямс.

Кстати

Джон Уильямс стал и абсолютным победителем. Сразу три его саундтрека попали в Tоп-10 самых любимых. А ведь он еще написал и музыку к "Инопланетянину", "Один дома", "Один дома"-2, эпопеи о Гарри Поттере и "Индиане Джонс: В поисках утраченного ковчега"…

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