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01.09.2020 12:20
Рубрика: Власть

Шойгу проверил, как в академии РВСН учат управлять новейшими комплексами

Текст: Александр Степанов
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Военную академию РВСН, где проверил организацию учебного процесса, в том числе материально-техническую базу, на которой слушатели и курсанты проходят обучение на современные типы ракетных комплексов стратегического назначения.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Как сообщили в Минобороны РФ, после торжественного построения, посвященного началу учебного года, Сергей Шойгу ознакомился с учебно-материальной базой вуза. В частности, министр осмотрел аудитории, где идет обучение курсантов управлению современными типами комплексов стратегического значения, в том числе ракетными комплексами "Ярс", "Сармат" и "Авангард".

Фото: Константин Завражин/ РГ
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В военном ведомстве отметили, что с 1 сентября по программам высшей военной оперативно-тактической подготовки в академии и ее филиале будут обучаться более 4 тысяч курсантов и около 200 слушателей.

Академия Ракетных войск стратегического назначения является одним ведущих высших военно-учебных заведений России. На базе академии создан современный учебно-научный кластер для подготовки офицерских кадров и командного и инженерного профилей. В академии основаны и успешно функционируют 34 военно-научные школы.

Академия РВСН 7 декабря 2020 года отметит 200-летие со дня образования.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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