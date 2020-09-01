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01.09.2020 15:18
Рубрика: Общество

В Турции в здании возрастом 8400 лет обнаружен швейный комплект

Текст: Денис Передельский

Турецкие археологи при проведении раскопок в западной части страны обнаружили швейные инструменты, возраст которых почти в два раза превышает возраст Великих пирамид Египта.

Фото: Vindolanda Charitable Trust
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Об открытии сообщает издание Hurriyet Daily News. Оно было сделано при проведении раскопок на археологическом участке Экши-Хююк - одном из старейших поселений в западной Анатолии, расположенном в современной провинции Денизли.

Там были обнаружены костяные иглы и прядильные круглые камни, возраст которых составляет около 8600 лет. Причем камни являются одними из самых древних предметов для изготовления нитей, найденных в данном регионе. Некоторые из них, по словам руководителя раскопок Фулии Дедеоглу из Эгейского университета, не имеют аналогов в мире и являются первыми в своем роде.

"Архитектурные остатки в этом поселении эпохи неолита находятся в очень хорошем состоянии, - рассказала она. - Здесь можно увидеть и все типичные материалы той эпохи. Во время очередных раскопок мы обнаружили некоторые из первых в истории инструментов, использовавшихся для производства текстиля".

По ее словам, костяные иглы и прядильные камни стали одной из самых поразительных находок, сделанных в этом поселении. Ведь они были созданы за четыре с лишним тысячелетия до того, как в Древнем Египте начали строить пирамиды.

К слову, ранее при раскопках на территории провинции Денизли не раз находили старейшие швейные иглы, изготовленные из кости. Однако другие инструменты встречаются реже. В этом отношении орудия, вырезанные из круглых камней и предназначенные для изготовления нитей, представляют особый интерес для ученых.

"Наши находки доказывают, что текстильные традиции в Денизли восходят к очень ранним временам, - говорит Дедеоглу. - Кстати, мы обнаружили их в здании, которое, как мы предполагаем, было построено в 6400 году до нашей эры".

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