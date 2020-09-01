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01.09.2020 14:59
Рубрика: Экономика

Силуанов рассказал о переговорах по госдолгу Беларуси

Текст: Роман Маркелов
Министерства финансов России и Беларуси отрабатывают на техническом уровне условия и объемы рефинансирования белорусского госдолга. Об этом рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Министерства финансов двух стран ведут переговоры по рефинансированию госдолга Беларуси. Сейчас мы начинаем отрабатывать на техническом уровне условия и объемы данного кредита", - сообщил Силуанов.

Фото: iStock
Внешний госдолг Беларуси в I полугодии вырос до 18 млрд долларов

В конце августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь ведут переговоры о рефинансировании госдолга на 1 млрд долларов. Объем выплат по госдолгу, как подчеркивал до этого министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, в 2020 году должен составить примерно 3,6 млрд долларов, из которых выплачены 2 млрд.

Экономика ВЭД Отношения России и Беларуси

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