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Текст:   Марина Трубилина 
17:06 01.09.2020

Система регистрации аварий в ЖКХ запущена по всей России

Система мониторинга и контроля устранения аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве (МКА ЖКХ) запущена сегодня по всей стране. Ранее она работала в пробном режиме в нескольких регионах.

В МКА ЖКХ должны фиксироваться все неполадки в системах водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, газоснабжения и эксплуатации жилья. Сведения будут стекаться в единый ситуационный центр. Эти данные позволят не только контролировать устранение аварий, но и анализировать состояние сетей и выявлять объекты в наиболее критическом состоянии.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Кроме того, будет использоваться единый подход - что считается инцидентом, а что аварией, раньше эти термины можно было трактовать по-разному. Так, отключение воды перейдет из инцидента в разряд аварий, если для восстановления требуется более восьми часов, отключение канализации или газа - через четыре часа.

В начале июля к системе были подключены несколько пилотных регионов - Якутия, Сахалинская, Калининградская и Нижегородская области. Теперь же она начала работать по всей стране.

В дальнейшем планируется, что информация о ЧП будет связана с определением индекса технического состояния объектов, рассказала на вебинаре директор Департамента развития ЖКХ Минстроя Светлана Никонова. Это позволит формировать рейтинги аварийности объектов и определять, какие инвестиционные проекты по модернизации и реконструкции коммунальных систем должны быть в приоритете.

Как сообщалось ранее, в планах Минстроя - постепенно интегрировать эту систему с ГИС ЖКХ. Жители смогут отслеживать, когда запланирован ремонт, отключение воды, смогут получать информацию о работах, которые производятся на сетях.

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