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01.09.2020 22:54
Рубрика: Экономика

Аварийный выход

Система регистрации неполадок в ЖКХ запущена по всей стране
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Столичный выпуск № 195(8249)
Система мониторинга и контроля устранения аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве (МКА ЖКХ) запущена 1 сентября по всей стране в полноценном режиме. В ней должны фиксироваться все неполадки в системах водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, газоснабжения и эксплуатации жилья.

Сведения будут стекаться в единый ситуационный центр. Данные позволят контролировать устранение аварий и выявлять объекты в критическом состоянии. Изменится и терминология. Будет использоваться единый подход - что считается инцидентом, а что аварией. Отключение воды перейдет из инцидента в разряд аварий, если продолжается более восьми часов, отключение канализации или газа - через четыре часа. Прекращение подачи горячей воды станет аварийным, если длится более восьми часов.

Фото: GettyImages
Эксперт ответила на вопросы читателей "РГ" по ЖКХ

Пилотные регионы - Якутия, Сахалинская, Калининградская и Нижегородская области - были подключены к системе в начале июля. Оператором системы выступает Фонд содействия реформированию ЖКХ. "С запуском системы и с выпуском методических рекомендаций, которые ввели единый подход к определению масштаба и серьезности событий, мы сможем получать корректные и подробные данные по аварийности", - отмечает министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Планируется, что впоследствии информация о ЧП будет увязана с определением индекса технического состояния объектов. Это позволит формировать рейтинги аварийности объектов и определять, какие инвестпроекты по модернизации и реконструкции коммунальных систем должны быть в приоритете.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой Реформа ЖКХ

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