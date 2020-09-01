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01.09.2020 12:46
Рубрика: Происшествия

СК не может предъявить Фургалу обвинение из-за решения 15-летней давности

Текст: Наталья Козлова

О новых деталях расследования дела Сергея Фургала стало известно вчера. Оказывается, чтобы Следственному комитету продолжать свою работу, надо отменить старое решение прокуратуры Хабаровского края, которое признало Фургала непричастным. Об этой чисто технической проблеме сообщил "Коммерсантъ".

Фото: РИА Новости
Следственный комитет сообщил об аресте имущества Сергея Фургала

Главный эпизод сегодняшнего расследования, это - убийство бизнесмена Евгения Зори. Известно, что подозрения на Фургала пало сразу после того, как Зоря выиграл суд у Фургала и победителя расстреляли прямо в центре города. Фургала задержали сразу, но спустя пару дней отпустили. Вот тогда следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска и признал Фургала непричастным к этому преступлению.

Сейчас Следственный комитет планирует дать юридическую оценку действиям следователя хабаровской прокуратуры.

По закону отменить такое "отказное" решение СК не может, такая возможность есть только у суда. Защита Фургала и он сам не раз указывали именно на то, что есть решение о признании его непричастным к убийству Зори, СК не может вновь обвинять экс-депутата в старых делах. Но вот 31 июля 2020 года столичный суд по просьбе СК отменил прежнее решение хабаровского следователя и разрешил начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори. Хотя решение было обжаловано защитой.

Фургал также отказался от предложения, сотрудничать со следствием.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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