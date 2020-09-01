Следственный комитет обвинил своего сотрудника в коррупции

В Следственном комитете никак не комментируют задержание, а потом и возбуждение уголовного дела против следователя Главного следственного управления комитета Грея Эфендиева. Поэтому информация о деле и его фигуранте скудная.

Полковником Эфендиевым занимаются сами сотрудники СК, а материал им предоставлен Федеральной службой безопасности.

Полковнику уже предъявлено обвинение по уголовной статье 291.1. По версии СК, Эфендиев предложил своему коллеге-сотруднику управления получить через него взятку за снятие обвинений с некого фигуранта одного из уголовных дел. Названа и сумма взятки - пять миллионов рублей. Но ни дело, ни фамилия не оглашаются. Коллега Эфендиева с предложением не согласился и поступил, как положено по закону - заявил кому надо. В итоге полковник стал сам фигурантом уголовного дела.