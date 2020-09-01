Новости

Количество поездок въездного и выездного туризма в РФ сократилось на 64% 21:12
Саундтрек к фильму "Список Шиндлера" признан лучшей музыкой для кино 20:57
NVIDIA показала новые видеокарты для геймеров 20:54
Следственный комитет обвинил своего сотрудника в коррупции 20:27
Синоптики предсказали две волны "бабьего лета" 19:50
Информационное агентство ТАСС отмечает 116-ю годовщину образования 19:40
Посольство РФ в Австрии подверглась хакерской атаке 19:36
Объемы строительства жилья в некоторых регионах упали вдвое 19:00
МИД РФ: Россию и Беларусь связывает многолетняя взаимопомощь 18:57
Крупное ДТП произошло на Варшавском шоссе 18:56
В столичное метро вернулись музыканты 18:54
Гинцбург: Прививка необходима перенесшим COVID-19 бессимптомно 18:51
В Москве выбрали победителей конкурса на дизайн двух станций метро 18:45
Стало известно имя соведущего Тодоренко на "Орле и Решке" 18:43
Актриса сериала "Ривердэйл" шесть лет была тайным агентом ФБР 18:38
На День города в Москве будет аномально теплая погода 18:35
Распорядиться маткапиталом повторно можно будет без суда 18:00
Субсидия на выплату пособий на детей до 3 лет увеличена на 1,73 млрд рублей 17:46
В Бугульме убили бизнесмена, расправившегося с грабителями два года назад 17:40
После пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой возбуждено дело 17:36
Проект закона о Госсовете после внесения в Госдуму обсудят с экспертами 17:19
Росреестр внес уточняющие сведения по 60,6% границ земельных участков 17:17
СМИ: Генсека кабмина Японии считают вероятным кандидатом на кресло премьера 17:03
В России стартует киберспортивная лига для школьников 16:52
"Матч ТВ" покажет игру молодежных сборных России и Болгарии 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
01.09.2020 20:27
Рубрика: Происшествия

Следственный комитет обвинил своего сотрудника в коррупции

Текст: Наталья Козлова

В Следственном комитете никак не комментируют задержание, а потом и возбуждение уголовного дела против следователя Главного следственного управления комитета Грея Эфендиева. Поэтому информация о деле и его фигуранте скудная.

На Алтае поймали на взятке еще одного борца с коррупцией

Полковником Эфендиевым занимаются сами сотрудники СК, а материал им предоставлен Федеральной службой безопасности.

Полковнику уже предъявлено обвинение по уголовной статье 291.1. По версии СК, Эфендиев предложил своему коллеге-сотруднику управления получить через него взятку за снятие обвинений с некого фигуранта одного из уголовных дел. Названа и сумма взятки - пять миллионов рублей. Но ни дело, ни фамилия не оглашаются. Коллега Эфендиева с предложением не согласился и поступил, как положено по закону - заявил кому надо. В итоге полковник стал сам фигурантом уголовного дела.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Борьба с коррупцией

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах
Маас: Санкции против "Северного потока-2" противоречат международному праву
"Краснодар" стартует в отборе ЛЧ домашним матчем
Россияне стали через суд удалять оскорбления в Сети
В период самоизоляции в России резко активизировались мошенники