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01.09.2020 15:48
Рубрика: В мире

СМИ: Спустя 5 лет в Германии остались разногласия по миграционному кризису

Текст: Александр Саможнев
"Мы справимся!", - эту ставшую знаменитой фразу пять лет назад на фоне миграционного кризиса произнесла канцлер Германии Ангела Меркель. Тогда границы с Евросоюзом пересекли десятки тысяч мигрантов, в основном сирийцы. Застрявших в Венгрии беженцев Меркель распорядилась пустить в Германию. В период с 2016 по 2019 год прошение о предоставлении статуса беженца получили более полутора миллиона человек, передает телеканал Euronews.
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Со временем миграционная политика канцлера вызвала протест не только в рядах оппозиции, но и среди однопартийцев канцлера по Христианско-демократическому союзу. Вопрос отношения к мигрантам разделил немецкое общество. Люди спрашивали, должна ли Германия вообще чувствовать ответственность за столь большое число людей, представляющих другие культуры.

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По данным Deutsche Welle, стабильно около 60 процентов немцев считают, что страна хорошо справляется с беженцами, 40 процентов убеждено в обратном. По оценкам политолога Герфрида Мюнклера, 2015 год выявил линию раскола в немецком обществе и стремление к радикальной политике. "Тяга к политическому центру, которую мы видели раньше, подошла к концу", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, наибольшую политическую выгоду из возмущения по поводу политики Меркель в отношении беженцев извлекла популистская партия Альтернатива для Германии (AfD). На многих выборах она зафиксировала значительное увеличение числа голосов и стала самой сильной оппозиционной партией после федеральных выборов 2017 года.

Меркель всегда придерживалась своего решения, но в декабре 2016 года на конференции ХДС заявила, что подобная ситуация в конце лета 2015 года "не может и не должна повториться". С этой целью была ужесточена политика предоставления убежища. Однако с 2016 года число лиц, ищущих убежища, сократилось. Это произошло главным образом из-за того, что страны, расположенные вдоль Балканского маршрута, усложнили этот путь.

Фото: AP Photo/Michael Sohn
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"Ошибкой было то, что наши европейские партнеры недостаточно вовлечены, и это до сих пор вызывает у нас колоссальные трудности", - полагает эксперт СДПГ по внутренней политике Ларс Кастеллуччи.

Между тем с точки зрения занятости мигранты все еще значительно ниже среднего показателя немецкого населения. Только чуть меньше половины людей, прибывших в страну с 2013 года, имеют оплачиваемую работу. А наметившаяся общая положительная тенденция уничтожена пандемией короновируса, поскольку многих беженцев увольняют, говорится в исследовании Института профессиональной занятости.

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