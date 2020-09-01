СМИ: Спустя 5 лет в Германии остались разногласия по миграционному кризису

"Мы справимся!", - эту ставшую знаменитой фразу пять лет назад на фоне миграционного кризиса произнесла канцлер Германии Ангела Меркель. Тогда границы с Евросоюзом пересекли десятки тысяч мигрантов, в основном сирийцы. Застрявших в Венгрии беженцев Меркель распорядилась пустить в Германию. В период с 2016 по 2019 год прошение о предоставлении статуса беженца получили более полутора миллиона человек, передает телеканал Euronews.

Со временем миграционная политика канцлера вызвала протест не только в рядах оппозиции, но и среди однопартийцев канцлера по Христианско-демократическому союзу. Вопрос отношения к мигрантам разделил немецкое общество. Люди спрашивали, должна ли Германия вообще чувствовать ответственность за столь большое число людей, представляющих другие культуры.

По данным Deutsche Welle, стабильно около 60 процентов немцев считают, что страна хорошо справляется с беженцами, 40 процентов убеждено в обратном. По оценкам политолога Герфрида Мюнклера, 2015 год выявил линию раскола в немецком обществе и стремление к радикальной политике. "Тяга к политическому центру, которую мы видели раньше, подошла к концу", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, наибольшую политическую выгоду из возмущения по поводу политики Меркель в отношении беженцев извлекла популистская партия Альтернатива для Германии (AfD). На многих выборах она зафиксировала значительное увеличение числа голосов и стала самой сильной оппозиционной партией после федеральных выборов 2017 года.

Меркель всегда придерживалась своего решения, но в декабре 2016 года на конференции ХДС заявила, что подобная ситуация в конце лета 2015 года "не может и не должна повториться". С этой целью была ужесточена политика предоставления убежища. Однако с 2016 года число лиц, ищущих убежища, сократилось. Это произошло главным образом из-за того, что страны, расположенные вдоль Балканского маршрута, усложнили этот путь.

"Ошибкой было то, что наши европейские партнеры недостаточно вовлечены, и это до сих пор вызывает у нас колоссальные трудности", - полагает эксперт СДПГ по внутренней политике Ларс Кастеллуччи.

Между тем с точки зрения занятости мигранты все еще значительно ниже среднего показателя немецкого населения. Только чуть меньше половины людей, прибывших в страну с 2013 года, имеют оплачиваемую работу. А наметившаяся общая положительная тенденция уничтожена пандемией короновируса, поскольку многих беженцев увольняют, говорится в исследовании Института профессиональной занятости.