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1 сентября 2020 г.

Указ губернатора Смоленской области от 31 августа 2020 года № 114 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Дата подписания 31 августа 2020 г.
Опубликован 1 сентября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Смоленской области от 18 марта 2020 года № 24 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в подпункт 3.1 пункта 3 Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 №31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109) следующие изменения:

1) абзац десятый после слов "просветительских мероприятий" дополнить словами ", кино- и театральных фестивалей";

2) абзац тринадцатый после слов "просветительские мероприятия" дополнить словами ", кино- и театральные фестивали".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский



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